Chapochnikoff: “Soy aguerrido a todo lo que hago, le pongo mucho corazón”

El Chapa nos invitó a revivir su trayectoria durante más de una década de competencias y superación. A sus casi 40 años, llegó de Australia donde fue parte de su sexta experiencia mundial.

El triatlón es uno de esos deportes que admira mucha gente pero que solo pocos pueden practicarlo. La combinación de la natación, el ciclismo y el pedestrismo, componen una masa de esfuerzo y amor por el continuo trabajo del cuerpo, que solo da sus frutos si se le da mucha dedicación.

A través de la corta historia de esta disciplina, Argentina supo adoptarla para formar numerosos profesionales. Aunque actualmente el porcentaje decayó y es mínimo a comparación de otros países.

No obstante, no sucede lo mismo con los amateurs. Uno de sus mayores representantes, es el pilarense Martín Chapochnikoff. Este deporte es parte de su ADN. Es casi imposible no verlo recorriendo las calles de Pilar, a pie o sobre su bicicleta, concentrado en su rutina de entrenamientos en vistas de un nuevo desafío y dejando marcas de pasión por donde pase.

La constancia a lo largo de 11 años, lo posiciona como uno de los mejores triatletas semi-profesionales del país, compitiendo a nivel nacional e internacional, sumando podios por doquier.

Recién llegado del Mundial de Australia, el Chapa habló con Resumen, nos hizo un tour por toda su trayectoria y trató de explicar con palabras el amor que le pone a esta disciplina, difícil de entender para muchos pero fascinante para pocos.

¿Cómo fue que empezaste?

Fue hace once años. Antes era nadador, me comentaron de que se trataba el triatlón y desde ese entonces me fui metiendo de a poquito. Siempre en las competencias salía adelante en la etapa de agua, por el motivo de que ya me dedicaba a la natación. Eso me dio un gustito aparte de seguir corriendo y entrenar a gran nivel.

¿Todo nació de vos? ¿Hay alguien en tu familia que ya se dedicó a esto?

Nació todo de mí. Toda mi vida hice deporte en el Club Atlético Pilar, me crié y nací en ese club. Arranqué haciendo básquet, a los 19 estuve un poco ausente y a los 27 comencé con la natación. Ese fue el momento donde me empecé a rodear de los entrenamientos más intensos.

Por año hacía entre una o dos carreras, siempre de distancia corta. Con el tiempo empecé a incrementar las distancias, hasta que finalmente llegué a la Iron Man. Soy muy competitivo, pero no vengo de una familia de deportistas.

Por lo que contas, siempre estuviste rodeado de deportes…

Sí, siempre. Algo siempre hacía, pero desde los 20 a los 25 paré. En ese entonces, me había casado muy joven, me dediqué a trabajar y establecer la familia.

¿Qué te dice la familia?

Me demanda horas, pero ellos se fueron acostumbrando, son la primera hinchada que tengo. Con la vida que lleva un triatleta, si no tiene la familia atrás todo se torna más complicado.

El triatlón es un deporte muy complicado, te consume mucho tiempo. Hoy en día no entreno como un profesional ni como u hobby, esto es amateur. Es como mi segundo trabajo, no es cuestión de hacerlo cuando uno tiene ganas, tengo mi planilla de entrenamientos y la respeto.

¿Cómo fue la evolución de las distancias?

Para ser el atleta que llegué a ser, tuve buenos entrenadores y gente que me acompañó desde el principio. Todos ellos me inculcaron la importancia que tienen los triatlones. La disciplina en sí cuenta de cuatro: Short, Olímpico, Medio y Iron Man.

Hoy está muy de moda lo que es largas distancias, por lo que todas las personas que empiezan con el triatlón quieren correr es el Iron Man, como su desafío personal. Yo empecé al revés, carreras cortas y fuertes para ir incrementando con el tiempo la distancia.

Actualmente las sigo corriendo, me apasiona correrlas, pero más me gustan las más extensas, competitivas y completarlas de la mejor manera. Ese momento en el que te paras en la largada es único, no importa cuál sea la carrera, las disfruto todas por igual.

La base del buen rendimiento en las cortas distancias, viene de haber tenido un gran esfuerzo en las anteriores.

¿Recordas tu primera carrera?

Fue un triatlón Short, que se hacía en los Lagos de Manzanares. Fue en el año 2005, y de ahí en más fue cuando me empecé a anotar en más competencias al correr el tiempo.

¿Qué sentiste cuando cruzaste la meta?

Mucha gente nos pregunta que es lo que se te pasa por la cabeza. A veces corres nueve horas y otras solo tres. En ambas son las mismas sensaciones. En ese entonces era una de mis primeras carreras y lo único que se me ocurría pensar era en poder llegar.

Hoy en día las disfruto mucho mas y pensas en otras cosas, pero todo se resume cuando entras a los casi 300 metros de la manga para poder cruzar la línea de llegada. El esfuerzo, a gente que te apoyo, son muchas emociones encontradas, es genial.

Por más que sea una distancia larga, vas concentrado en la respiración o en el ritmo cardiaco. Cuando vas a pie, por momentos vas disfrutando del paisaje, no lo mismo que con la bicicleta, tenes que prestar atención porque vas a una velocidad mayor.

Natación, ciclismo y pedestrismo. ¿Es fundamental ser más constante en los tres tramos o indispensable resaltar en uno?

Es una combinación. La idea es poder ser prolijo en las tres disciplinas. Las carreras de regularidad que son las de media y larga distancia, hay que saber administrar la energía tanto en una como en otra para no decaer en ninguna y poder llegar fuerte a la meta.

Un buen triatleta no es el que es bueno en una disciplina, sino regular en todas.

¿En cuál de todas te sentís más cómodo?

Sin dudas en la natación. Soy un gran ciclista y siempre le estoy poniendo pilas a lo que es la corrida, siempre es una de las disciplinas que se sufre bastante porque es la última de las tres.

¿Cómo es la rutina de entrenamientos de un triatleta?

Tengo una planificación mensual que me da mi entrenador Danilo Pelegrino, que entrena a muchos triatletas a nivel nacional. El mío es full time, mezclado con lo laboral y la familia. Llego a entrenar doble y triple turno algunos días.

Comúnmente son 20 horas semanales. Lunes, miércoles y viernes son de natación y pie, separadas en dos turnos, y martes, jueves, sábados y domingos se hace ciclismo, algún entrenamiento funcional y alguna otra cosita que suma a la técnica. Todo va variando depende la carrera.

¿Y cuando vas de vacacionas con la familia cómo haces?

Son acompañadas por alguna carrera. Intento combinarlas, aflojar con el entrenamiento una vez finalizadas y aprovecho para quedarme unos días demás. Siempre estoy en movimiento, mas en esta época del año.

Este año arranqué ahora en septiembre con el Mundial de Australia el circuito nacional, que finaliza en mayo del 2017. A nivel internacional es todo el año, porque en otras partes del mundo están al revés del calendario climático.

¿El cambio de clima y horario los afecta mucho?

Si, se paga bastante. Esta última carrera, si bien tuve una buena carrera, me vi afectado por la diferencia horaria. En cuanto a rendimiento lo sentí físicamente. Muchos profesionales se van un mes y medio antes para estar bien acomodados fisiológicamente al lugar. Pero no siempre se puede hacer, afecta económicamente y laboralmente también.

¿Cuál fue tu mejor carrera y en cual la pasaste mal?

Una de las mejores que me viene a la mente es el Iron Man de Brasil 2015. Quedé Subcampeón Latinoamericano de la categoría 35-39 años, lo que me otorgó la plaza para el Mundial de Hawai por tercera vez consecutiva. Además del tiempo de carrera, fue de 8h58m, que al ser un atleta amateur un tiempo menor a 9 horas, fue lo que más contento me puso, pocos atletas nacionales lo han logrado.

Por otra parte, carreras malas uno siempre tiene. Soy bastante regular, no he tenido muchas, pero recuerdo un mundial de media distancia en el año 2007 o 2008 en la que me caí de la bicicleta, me raspé, pero la pude terminar.

Hay algunas que no las pasas bien. En Brasil 2015 tuve mi mejor competencia, pero ese mismo año en Hawai tuve que abandonar porque me descompuse y casi que me desperté en una camilla. Fueron las dos caras de carreras de Iron Man. Pero de las malas experiencias, siempre se saca algo bueno.

¿Qué te impulsa a levantarte, entrenar y correr una carrera de nueve horas?

Es parte de mi personalidad. Soy aguerrido a todo lo que hago, le pongo mucho corazón. Es un deporte que si no estás en una línea del pensamiento, el corazón y el cuerpo cuesta mucho hacerlo. El querer siempre mejorarme, es lo que me motiva. Tengo altibajos como todas las personas que me hace dudar si entrenar o no, pero me pongo objetivos a corto y largo plazo para programar un año competitivo. Aunque no todo el año se puede estar afilado.

¿Qué juega más fuerte, el físico o la mente?

Es una mezcla. El atleta de media y larga distancia, tiene que tener una mente fuerte, pero todo eso se entrena. Tiene que ser positivo, sobrevivir al clima, mantenerse firme y no decaerse. Siempre tenes un dolor que la cabeza te dice pará, pero uno debe seguir y convencerse de ir por mas.

¿Hay apoyo a los triatletas?

En lo personal, por suerte cuento con el apoyo de la subsecretaria de Deportes y de Pilar se mueve. Todo comenzó con la gestión anterior y por suerte continúa, siempre y cuando compita a nivel internacional y meta al menos un mundial por año.

A nivel nacional, es muy complicado. Si tenemos buenos semiprofesionales y profesionales, los chicos que están empezando van a tener a quien imitar, pero hay que apoyar a los que se dedican a esto económicamente. Para ganar puntos en el ranking se tienen que correr más de seis carreras internacionales, y eso es mucha plata.

¿Cómo ves a Argentina a nivel mundial?

Para la tecnología que tenemos, hemos avanzado bastante. Se puso bastante de moda esta disciplina, lo que atrajo sponsors al país. Estamos bastante lejos. El triatlón es un deporte muy chico en general, lleva 35 años y Argentina solo tiene dos o tres profesionales, amateurs si hay muchos.

¿Cómo te describirías?

Soy muy tranquilo, pero mi mayor ayuda es mi familia. Es uno de mis pilares para poder estar emocionalmente estable y contenido para entrenar de forma correcta. Soy muy minucioso, me gusta estar con mis amigos, aunque la vida social es muy reducida. El triatlón es mi vida, y disfruto cada momento de ella.

Belén Gómez

