Tarifazo: audiencia pública popular en la Plaza 12 de Octubre

Los vecinos del distrito tuvieron el miércoles la chance de juntarse a debatir en la plaza céntrica sobre la implementación de los tarifazos.

Con el lema “#MacriParáLaMano”, se realizó en el anfiteatro de la Plaza 12 de Octubre de Pilar una audiencia pública popular, con la presencia de vecinos, comerciantes, pymes, productores de la economía social, pueblos originarios, los concejales Juan Pablo Roldán, Marcia González, y la diputada provincial Lucía Portos.

La charla destacada estuvo a cargo del economista Santiago Fraschina, quien habló sobre los objetivos que tiene el gobierno de Mauricio Macri con la implementación de los tarifazos en los servicios públicos.

“Suben los costos industriales, quiebran más rápido las pymes, se desindustrializa la economía argentina, crece el desempleo y se disciplina más rápido el mercado laboral, cayendo los salarios, caen los costos y le aumenta la rentabilidad a las grandes empresas”, graficó Fraschina.

Además explicó por qué se busca la baja en el consumo de energía. “¿Por qué no quieren que consumamos energía? Porque si no lo hacemos, las empresas energéticas tienen más energía para exportar y no vender al mercado interno, como hicieron en los ´90, que en vez de destinar el gas al mercado interno lo exportaban”, sostuvo.

Para el economista “lo único que necesitan es desplomar el consumo interno de energía”, y que todo quedó sellado desde el acuerdo con los Fondos Buitres, que permitió al Estado volver a endeudarse en el extranjero.

“Si las empresas exportan más energía, ganan más plata. El macrismo ya les puso un decreto, donde todo aquel que exporte, tiene 5 años para traer los dólares”, concluyó.

