Muestra artística para concientizar sobre la violencia de género

Será el sábado 24 de septiembre en el Centro Cultural Federal, e incluirá una exposición de cuadros, fotografía, poesía, música en vivo y charlas con referentes en el tema.

El próximo sábado 24 tendrá lugar en el Centro Cultural Federal un encuentro de concientización y difusión sobre la violencia de género, con una variada muestra artística que incluye exposición de cuadros y de fotografías, poesía y música en vivo, bajo la organización de la Defensoría de Género e Infancia de Presidente Derqui.

Participarán del evento familiares de víctimas de violencia de género, así como la autora de un libro sobre femicidios, Raquel Fernández, y Karina Abregú, quien fuera quemada por su ex marido. Además, el encuentro servirá para difundir el trabajo de acompañamiento y asesoramiento que realizan desde la Defensoría de Derqui, ante casos como violencia de género o abuso.

La cita es el 24 de septiembre desde las 16, en el Centro Cultural Federal ubicado en Pedro Lagrave 281, y se cobrará un bono contribución de 20 pesos que se destinará a solventar la ayuda a las mujeres que se acercan a la organización.

Fernanda Ludueña, referente de la defensoría derquina, explicó en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5) que “muchas personas a las que les sucede una situación límite no sabe cuáles son los pasos a seguir. Por eso les decimos a donde tienen que dirigirse, los acompañamos a las fiscalías y comisarías para que no vayan solos y que sean escuchados”.

“Cuando no son escuchados hacemos un escrache no violento, para dar a conocer por ejemplo donde se encuentra un femicida o un abusador. Queremos que la mujer no se sienta sola, porque cuando una persona pasa por una situación así se siente muy sola y no se la acompaña” añadió Ludueña.

Por otro lado, la organización cuenta con un centro comunitario dedicado a la infancia. El Espacio Comunitario Encuentro actualmente brinda la merienda a 60 chicos dos veces por semana, y se han organizado para poder realizarlo en las casas de sus referentes, ya que hoy por hoy no cuentan con lugar físico. Hasta febrero una iglesia del barrio Toro les prestaba un espacio para funcionar, pero ya no cuentan con el lugar, lo cual complica pero no impide las actividades. Además, el centro comunitario, que se creó hace seis años, realiza jornadas recreativas con los chicos. “Hay mucha necesidad, las familias están pasando tiempos muy difíciles” dijo Ludueña.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: