Recordando a mis maestras de la primaria

A propósito de haberse celebrado este fin de semana el Día del Maestro, en recordación de quien fuera el precursor de la educación en nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento, revolviendo mi facebook, encontré el saludo del amigo Walter Roldán a sus “seños” del jardín de infantes, comenzando por la señorita Susana Serantes (de Zamarripa), y muchas otras docentes que según su apreciación, forjaron su educación desde la niñez.

Este saludo me inspiró para recordar en esta columna a mis “seños”, que pasaron por mi infancia unos cuantos años más atrás de los que menciona Walter, dado que pertenezco a la generación que no conoció antes de los 6 años, el jardín de infantes.

Con mucho cariño y, porque no decirlo, algo de nostalgia, recordé a mi primera maestra allá por 1957 en la Escuela Nº 16 de La Lonja, la señorita Beatriz Yacas, así como a la directora de entonces, la señora de Estévez, cuyo nombre no recuerdo y la señora Carmen Trube, que aconsejaba a mi hermana Pochi a retirarse del colegio para que yo me acostumbrara y parara de llorar cada día que iba al mismo. Después me acostumbré y me divertía mucho jugando con mis compañeros como Langreve, quien perdió la vida siendo adolescente en un accidente; los Molina, una niña que se llamaba Anteo, así como un compañero que después nos encontramos en la secundaria del Almafuerte y en “la colimba”, siendo aún grandes amigos, un querido vecino de La Lonja, Hugo “Tuca” Debus.

En segundo grado, recuerdo (en el único año que pasé por la Escuela Nº 1), a la señora de Aguilar, así como una anécdota bastante funesta cuando una compañera “se adueñó” de unos collares que entre todos habíamos confeccionado para un festejo en la escuela.

Las vueltas de la vida me llevaron a cursar el tercer grado y de allí hasta sexto, en el viejo y querido Instituto Almafuerte, en el “departamento de aplicación” como se le llamaba a la parte de primaria ya que allí hacían sus prácticas de enseñanza las alumnas de cuarto y quinto año de lo que se llamaba la Escuela Normal, que tras recibirse obtenían el título de Maestra Normal Nacional. Así fue que recibíamos las “clases magistrales” de las alumnas del quinto año de la escuela Normal, como Cristina Pandolfo, Leticia García, Ana María Burcheri, Irma “Pochi” Zamarripa (mi hermana), Mima Caprio Rojas entre otras o también la señorita Marta Saladino, quien más tarde (ya recibida), se hizo cargo del sexto grado del Almafuerte.

Allí, casualidades de la vida, me reencontré con mi primera maestra, la señorita Beatriz.

Más adelante y en quinto grado, todos los compañeros disfrutamos de la calidez y simpatía de una grande en mi historia de la primaria, la señorita Zulema Ortega, quien se ganó el cariño de todos nosotros, Liliana Hermiaga, Daniel Bonfanti, Raquel Miglino, Mirta Castiglione, Carlitos Tartabini, Perico Gómez, Horacio Heit, Carlitos Gatinoni, Graciela Testa, Selma Contreras y muchos más que no recuerdo pero los tengo presentes, a quienes no sólo nos enseñaba el programa de estudios, sino también a ser buenas personas, a querernos entre nosotros y en especial a querer al colegio junto con la entonces directora de la primaria, mi hermana Irma (Pochi), que contrariamente a lo que me decían mis compañeros, me tenía “más que cortito” y sin privilegio alguno.

Tampoco puedo olvidar en ese paso por la escuela, a la señorita de inglés, Mima Caprio Rojas, quien también participaba de los ensayos del conjunto folklórico que de la mano de Emma de Zaldívar y de la seño Zulema habíamos formado y que al son de “De Salta vengo yo, sólo para cantar…” hacíamos pie en el escenario en cada festival o acto escolar de entonces.

Recuerdo que, habiendo tomado clases con don Edmundo (Zaldívar), era el “bombisto” del conjunto y tocaba un bombo que mi cuñado Eduardo me había traído del norte y que Zaldívar me había escrito en el costado del instrumento la frase “no pegue fuerte bombisto, que los golpes no resisto…”.

En sexto grado, el fin de la recordada escuela primaria, tuvimos como maestra a otra egresada del Almafuerte, Marta Saladino. Con ella también compartimos horas de charlas, de dedicación para la enseñanza y hasta tuvimos el honor de compartir su momento de alegría cuando contrajo matrimonio (en primeras nupcias) y la acompañamos en la ceremonia religiosa. Es más, con Marta perdura la amistad y cada vez que me ve con esa calidez que la caracteriza, me dice “mi alumnito”, cosa que a veces si hay gente que no conozco, me da un poco de vergüenza.

Por último, y evocando el encuentro que tuve el sábado con la mamá de una “compañerita” de aquella época, que está tan joven y buenamoza como entonces, Doña Tita de Hermiaga, voy a permitirme contar, como cierre, una anécdota de nuestro quinto grado cuando con mi amigo de entonces y de hoy, Daniel Bonfanti, pasando por el kiosco del colegio que atendía doña Lola de Sierra, garrapiñadas en mano, nos acercamos a nuestras damitas Selma Contreras y Liliana Hermiaga y, a manera de “declaración” de ambos y “solicitud” de noviazgo, les dijimos “toma querida”, sellando una relación entonces, que en el caso del matrimonio Bonfanti – Hermiaga, perduró en la historia.

