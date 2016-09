El gobierno aclaró que “ninguna empresa va a estar instalando antenas a diestra y siniestra”

Podrán colocarse en zonas urbanas, pero afirman que estarán “disimuladas”. Ya están previstos diez nuevos dispositivos para el próximo año.

El Ejecutivo salió a explicar de qué se trata el proyecto de ordenanza para permitir la instalación de más antenas en el distrito, luego de que la iniciativa fuera criticada desde la oposición. El proyecto busca que se multipliquen los dispositivos en pos de mejorar la conectividad.

Hasta ahora, la regulación de antenas se rige por una ordenanza de 1998, que el gobierno considera que “ya cumplió su ciclo”. La normativa actual permite la instalación en zonas rurales, agropecuarias e industriales, debiendo obtenerse un permiso especial del Concejo Deliberante para la colocación en zonas urbanas. “Se puede instalar antenas en los lugares donde la gente no vive. Donde se necesita el celular la comunicación termina siendo de mala calidad” dijeron desde el Ejecutivo.

“Lo que buscamos es permitir la colocación de antenas en el partido, de acuerdo con la normativa internacional actualizada, con el correspondiente cuidado del medio ambiente” explicó Ezequiel Abuelafia, subsecretario de Gobierno Electrónico, en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). “Queremos que haya la mayor cobertura posible dentro de todo el partido” enfatizó.

Asimismo, el funcionario señaló que “la comunicación de celulares es una gran problemática, los reclamos de los consumidores son liderados por el servicio de celulares. Comenzamos a trabajar el tema con las empresas, y nos explicaron la limitación que tienen para la colocación de antenas y poder dar un servicio acorde a lo que deberían recibir los vecinos”.

En la ordenanza no se estipula un número máximo de antenas, “la cantidad va a depender de lo que necesiten las empresas para dar una buena cobertura”. Ante la crítica generada desde la oposición por este punto, Abuelafia señaló que “me parece que hubo una mala interpretación de ciertas personas, ninguna empresa va a estar instalando antenas a diestra y siniestra. Eso implica alquilar un predio y pagar la tasa municipal, por lo que quieren colocar la menor cantidad posible”.

El proyecto fue elaborado en conjunto con empresas de telefonía y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). De hecho, una de las empresas ya acercó al Municipio un proyecto para colocar diez antenas en la ciudad en los próximos doce meses. Por su parte, el Gobierno pidió una antena extra que brinde cobertura al Hospital Pediátrico Falcón.

“Hay que aclarar que no son el tipo de antenas a las que estamos acostumbrados, y eso está estipulado en la ordenanza. La ordenanza anterior no especificaba la altura máxima de las antenas. Para las zonas rurales se permitirán hasta 30 metros, de hasta 45 que se podían hacer antes. Para las zonas urbanas ahora se colocan en todo el mundo antenas que se disimulan en el mobiliario urbano, como arriba de un poste de luz, que no es contaminante visualmente” explicó Abuelafia. La idea es disponer de una mayor cantidad de dispositivos, más pequeños, que brindan menor cobertura.

Actualmente, toda antena que esté en zonas urbanas debe ser autorizada por el Concejo Deliberante. Con la nueva normativa, solo pasarán por el legislativo casos particulares que excedan, por ejemplo, la altura máxima contemplada, en forma de excepciones. “Si surgiera un caso que requiera exceder esa limitación, deberá pasar como excepción por el Concejo Deliberante” afirmó el funcionario, para quien, debido a la cantidad de celulares que hay, “eso es una discusión que ya pasó en el mundo”. Justamente, la disminución de casos que pasarían por el HCD era uno de los focos de tensión con el Frente Renovador.

Según el encargado del Gobierno Electrónico en el Municipio, para este proyecto se siguió un modelo originado en Tigre. Aunque con “una vuelta de tuerca”, ya que en el proyecto del municipio massista no se especifican alturas máximas para las antenas. “Uno va por el Puerto de Frutos y no se ven las antenas” destacó Abuelafia.

Mientras sigue la polémica, también sigue el derrotero del proyecto en el Concejo Deliberante. Ya se debatió en la comisión de Obras Públicas, donde la oposición pidió que el Municipio haga una medición de las ondas ionizantes, para comparar con el informe que las empresas deberán presentar anualmente sobre esto. Ahora el expediente deberá pasar por la comisión de Hacienda, en la que se debatirá la tasa que se cobrará a las empresas por cada aparato.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: