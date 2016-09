D’Onofrio: “Necesitamos darle a los docentes más herramientas de trabajo”

El senador provincial massista, Jorge D’Onofrio, celebró un homenaje a los maestros en su día al que asistieron alrededor de 400 docentes.

Encabezados por el presidente del bloque de senadores, Jorge D’Onofrio, el Frente Renovador organizó una cena en homenaje a los docentes en su día. En el mismo, donde asistieron más de 400 maestros de distintos niveles de la educación formal, se detallaron cuáles son las bases y propuestas del espacio, donde el acceso a que todos los chicos puedan tener una educación de calidad y gratuita es prioritario.

“El desafío que tenemos es el de construir un sistema de educación pública que pueda dar respuesta a las necesidades que hoy tiene de toda la comunidad educativa”, señaló D’Onofrio. Y agregó: “Tenemos un sistema de enseñanza que no se ha ido actualizando a los tiempos modernos, necesitamos darle a los docentes más herramientas, porque hoy muchos chicos sienten que se aburren en el colegio, por eso el uso de la tecnología, por ejemplo, va a ser determinante”.

En la misma línea, el legislador pilarense continuó: “Ya hemos comprobado que la teoría del derrame no es buena para el pueblo y, claramente, lo es menos aún en lo que respecta a la educación, no podemos esperar a que solo puedan acceder a una buena enseñanza los chicos cuyos padres puedan pagar una escuela privada”.

La teoría del derrame, a la que hizo alusión el senador provincial massista, sostiene que el crecimiento económico, que supuestamente viene de la mano de las inversiones, derrama de manera natural, tarde o temprano, hacia los sectores de menores ingresos, aunque el Estado asuma un rol pasivo en la generación de políticas de distribución de la riqueza.

En el ámbito educativo, según D’Onofrio, esto no ha sucedido y es sumamente necesario garantizar una buena enseñanza a todos los niveles sociales y no solamente a quienes son capaces de acceder a la escuela privada (que, en varios casos, es sinónimo de buena educación).

“Buscamos, queremos y vamos a luchar para que la escuela sea pública, gratuita, y de excelencia, no podemos seguir dejando que haya chicos de primera y chicos de segunda”, afirmó D’Onofrio.

Por último, el legislador provincial, habló sobre las urgencias que aquejan al país tanto en cuanto a la seguridad como así también al panorama educativo.

“Así como digo que en seguridad no nos podemos equivocar, porque cada error es una vida, en lo que respecta a educación, no podemos seguir perdiendo tiempo, ya que lo que un niño no aprende a los 8 años, no lo puede recibir a los 12, y lo que un docente necesita hoy, no se lo podemos dar al momento de su jubilación”, concluyó Jorge D’Onofrio.

