El Verbo Divino y sus 70 años en Pilar

José Domenech, historia viva del colegio, nos cuenta su parecer sobre el instituto en esta fecha especial. Historias, anécdotas y un pedido de cara al futuro.

El pasado jueves 8 de septiembre se cumplieron los 141 años de la fundación de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino (SVD) allá en Steyl, un pequeño pueblo de Holanda. Fue ahí donde San Arnoldo Janssen creó a esta comunidad verbita que hoy cuenta con más de 6 mil misioneros en 70 diferentes países del mundo. Son 70 también los años que cumple el Instituto Verbo Divino en Pilar, desde su apertura en 1946.

Pero la historia en el distrito amerita irnos un par de años más atrás en el tiempo, porque tal magnánima construcción no se hizo de un día para el otro. Fue el 28 de febrero de 1943 cuando se decidió la compra de un terreno perteneciente a la Sucesión Vergani, a tan solo 2 kilómetros del centro del pueblo de Pilar, para edificar allí el seminario menor de la congregación. De ahí en adelante, fueron 1.560.000 ladrillos y 22.000 tejas, en lo que colaboraron hasta los propios novicios: haciendo los ladrillos en los hornos con la misma tierra del terreno y hasta poniendo las tejas.

Si bien la construcción se culminó en su totalidad recién en 1947, la institución comenzó a funcionar ya en septiembre del ’46 con la llegada del primer grupo de 19 estudiantes, acompañados de los sacerdotes Juan Hardebusch y Atilio Wagner.

Un dato curioso sobre el Instituto Verbo Divino, a quien los ex alumnos conocemos (y los que no lo fueron también) como “el Verbo”, es que recién comenzó a acuñar ese nombre a partir de 1969. Desde su fundación hasta esa fecha, se denominaba Colegio Apostólico “Nuestra Señora del Pilar”, un nombre muy similar al que tiene ahora el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Pilar.

Tan solo tres años antes del cambio de nombre, durante una época que marcó una evidente apertura del colegio hacia la comunidad pilarense, fue que entró el profesor José “Mimo” Domenech (sí, ya jubilado, pero le seguimos diciendo profesor) en escena. Siendo ex alumno, es imposible olvidar principalmente sus clases de Educación Cívica, blandiendo la Constitución Nacional ante todo.

Fue en marzo de 1966 que comenzó a dar clases, con sus 24 años de edad, a los alumnos de cuarto y quinto año, estos últimos acabarían siendo la segunda promoción del secundario del Verbo Divino. Por lo que se puede concluir que Mimo es parte de la historia viva del instituto.

“Ahí comencé a dar clases porque me convocó el padre Atilio Wagner, que era el rector en ese momento; fue una alegría, una satisfacción”, dijo Domenech a Resumen. “Era tal el susto que tenía el primer día de clases que no me acuerdo nada; lo que sí me acuerdo es que el padre rector me tiró unos libros y me dijo que trabaje con esos libros… ‘Che, a los pibes tenelos cortitos’, esas fueron las dos o tres orientaciones que me dio Atilio”, recordó.

Misterio y leyendas

A sus 74 años, Domenech reveló que, durante su adolescencia, “el Verbo Divino era una cosa misteriosa”. Lo cierto es que en Pilar no habían muchos edificios altos, salvo por el Instituto Carlos Pellegrini y el propio Verbo Divino. “Pero además había una arboleda que lo rodeaba, que solo se veía la torre en el medio de todos los árboles; y la imaginación de todos nosotros, los chicos, elucubraba mil fantasías sobre lo que habría ahí adentro”, describió.

El misterio empezó a desvelarse, por lo menos para Mimo, gracias a un partido de fútbol. Los muchachos del Verbo, “los internos”, desafiaron a los chicos de Acción Católica Pilar a un partido de fútbol. “Nos estaban esperando todos de guardapolvo gris, fuimos a la cancha, al edificio no entramos, todos descalzos jugaron”, detalló el profesor.

La mayoría de, en ese tiempo, novicios del Verbo eran de origen misionero, entrerriano o del sur de la provincia de Buenos Aires, todos pertenecientes a colonias alemanas o polacas. “Muchos venían de familias muy humildes y numerosas; entonces venían, no tanto por vocación, sino porque tenían casa, comida y atención”, señaló Domenech.

“Nosotros teníamos zapatillas o botines y ellos en patas; cada vez que íbamos a trabar una pelota, íbamos con la pierna media floja, y éramos como topadoras que los pasábamos por arriba”, relató. “Ese fue el primer contacto que tuve con el Verbo”, indicó.

Esa genealogía alemana, que al principio los tenía como una comunidad cerrada y blindada para con el resto de Pilar, generó también rienda suelta a las suspicacias. Y esto porque a mediados y finales de la década del ’40, ver tanto alemán de repente era casi sinónimo de Segunda Guerra Mundial y nazismo.

“En aquel momento, cuando viene una comunidad cerrada, que no se abría a Pilar, la gente se preguntaba si los del Verbo eran refugiados nazis que vinieron para acá”, indicó Domenech. “Y justo cerca del final de la Segunda Guerra, cuando el nazismo es derrotado, entonces dio lugar a tantos comentarios que cuánto habrá de verdad no lo sé, pero yo nunca lo relacioné”, agregó.

Por supuesto que, más allá del dato de que los ladrillos que sostienen al colegio fueron hechos con tierra del mismo terreno sobre el que está emplazado, una leyenda que se ha arraigado fuertemente en el imaginario pilarense es el del famoso túnel. Un pasadizo que, cruzando por debajo de la Autopista Panamericana, conecta el Verbo Divino con el Instituto Madre del Divino Pastor (léase, un colegio de curas con uno de monjas, imagínense el porqué).

“Es una fantasía total”, contestó rotundamente Domenech, entre risas. “Pensá que cuando se hizo el colegio en el ’46, no existía la Panamericana, en donde ahora está el colegio de Hermanas había una quinta; pero es algo que se ha transmitido de generación en generación”, agregó.

Por otro lado, vale la pena hacer alusión al hecho de que el instituto fue convertido en un bastión antiperonista alrededor de 1955, cuando la Iglesia estaba enfrentada al peronismo. “Me contaban que se subían a la cúpula y desde ahí hacían guardias todas las noches, armados, con miedo de que vinieran a atacarlos y a quemar el colegio”, dijo Domenech.

Un colegio referente

Lo cierto es que el Verbo, cuando se abrió a la comunidad pilarense (en 1958, por la escasez de novicios), ya comenzó a sentar las bases de lo que fue y lo que sigue siendo hasta hoy.

“La gran explosión se produce cuando se le da ingreso a las chicas, porque siempre fue un colegio de varones”, expresó el profesor Domenech, quien resaltó la figura del padre Valericon Imsant que, “de una manera casi milagrosa, logró que se incorporaran las mujeres”. Una medida que tuvo mucha oposición dentro de la congregación.

¿Qué significa el Verbo para usted?

Significa muchísimo. Tengo 74 años y 45 estuve ahí adentro. Fueron 45 años de trabajo, pero además de trabajar había un montón de cosas para hacer. Los primeros años, cuando era soltero y no tenía tantas horas de clase, el colegio tenía un salón donde había un billar y había escritorios con todas las revistas y diarios que te puedas imaginar, con sus sillones. Y yo me quedaba casi toda la mañana ahí, porque estaba todo a disposición.

Entonces, trascendía el trabajo del aula, era una comunicación muy grande con la gente de ahí. Hubo sacerdotes ejemplares. Después me casé en la capilla del Verbo, me casó el padre Wagner en el ’69. Mi hijo hizo la primaria y la secundaria, mi hija la secundaria, los dos fueron abanderados y lo digo con mucho orgullo. Me ha acompañado en toda mi vida el colegio, en todos los aspectos, es un sello que me acompaña y les agradezco porque me ha servido de mucho en la vida.

¿Y qué piensa que significa para la comunidad?

Creo que el Verbo Divino ha cumplido un papel muy importante desde el punto de vista religioso. A través de la educación ha salvado a muchas familias y éstas se fueron incorporando a un ámbito religioso, más por el ejemplo que por la parte doctrinaria. Todo en la pequeña sociedad que era Pilar.

Quizás ahora, que la sociedad es muy grande, tenga menos influencia. Pero entre los ‘60 y los ’80, fue una referencia en Pilar. Creo que el Verbo le dio mucho a la sociedad, porque han salido excelentes alumnos, excelentes personas, con los cuales uno se reencuentra y se da cuenta de que el Verbo les incorporó como un sello, de buena gente, de buenos vecinos.

¿Cree que sigue teniendo esa preponderancia que tuvo luego de la proliferación actual de colegios bilingües y demás?

Ha cambiado mucho el panorama social, cultural y económico de Pilar. El Verbo todavía tiene su anclaje mayormente en lo que queda del viejo Pilar y alguna gente que se ha acercado a Pilar y lo ve como una opción bastante buena y barata, en relación a tanto colegio bilingüe con doble escolaridad, que son muy caros.

El sector socioeconómico del Verbo Divino, me parece, tiene un equilibro entre el nuevo y el viejo Pilar. Tiene una mayor identificación con la identidad pilarense.

Deportivamente

Es menester hacer un paréntesis y destacar la vocación deportiva que siempre supo tener el Verbo Divino. Desde aquellas viejas épocas en las que se jugaban a muerte los clásicos futboleros contra el histórico Instituto Carlos Pellegrini (en los que ha quedado invicto “el Pelle”), pasando por los buenos desempeños en vóley, atletismo y otras disciplinas.

“Ahora veo que Gonzalo Velázquez, un ex alumno muy querido un verbita con el sello bien puesto, él trabaja con los chicos en el deporte y veo que les está yendo muy bien en el fútbol”, señaló el profesor Domenech. “El deporte siempre fue alentado en el Verbo, era algo que nos conectaba de manera muy fuerte, hasta te diría, más que la religión”, puntualizó.

¿Hay algo que le quiera decir a la comunidad verbita pilarense?

Sí, que ha sembrado mucho y bien, pero que tiene que sembrar más. Básicamente, con el trabajo con los ex alumnos, algo que siempre quise trabajar y nunca lo logramos. Queda un trabajo inconcluso cuando el chico se va del secundario y solo se acuerda del Verbo cuando pasa por afuera y dice ‘ah, ahí estudié yo’.

Los colegios que tienen tradición y peso, tienen asociaciones de ex alumnos que funcionan muy bien. Este es un déficit que tiene el Verbo Divino y que yo le pediría a la congregación y a los directivos que trabajen y creen esta asociación. Y que el ex alumno no sea una persona que tenga que tocar timbre alguna vez en el colegio por algún trámite, sino que lo inviten, que lo vayan a buscar y que pueda seguir viviendo, de alguna manera, la identidad verbita.

Matías Mestas

