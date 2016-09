Una audiencia con un fuerte mensaje de rechazo al matadero

Decenas de personas debatieron sobre la industria paceña. “Al no haber un proyecto escrito no podemos más que plantear nuestras preocupaciones” dijo el gobierno.

Aumento en la presión política, esa es la principal consecuencia de la audiencia pública que se llevó a cabo en el Congreso por el matadero que José C. Paz quiere construir en el límite con Derqui. 40 personas, entre funcionarios, vecinos y estudiantes de tres distritos, expusieron el jueves su posición sobre este tema, apuntado por sus posibles consecuencias medioambientales.

Desde Pilar participaron alumnos de cinco escuelas derquinas, ambientalistas, referentes de instituciones, vecinos y concejales. También fue de la partida el secretario de Medio Ambiente, Javier Corcuera, quien destacó que “la sociedad derquina está asumiendo un rol protagónico” en el asunto.

“No estamos de acuerdo con el matadero en su estado actual, que implica la falta de explicaciones sobre cómo mitigaría el impacto ambiental que puede generar” dijo Corcuera a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). “En el mundo hay muchas tecnologías modernas que permiten hacer viable un matadero, pero estamos muy cautos, pensando en que es muy probable que terminen armando un matadero del siglo XIX” añadió al respecto.

“Al no haber un proyecto escrito no podemos más que plantear nuestras preocupaciones” expresó el funcionario, que contó que al momento de entrevistarse con el secretario general de gobierno de José C. Paz, prometieron que compartirían el proyecto con el gobierno pilarense cuando estuviera listo. “Seguimos esperando que eso ocurra” precisó Corcuera.

“Este aumento en la presión política es muy importante sobre la decisión del municipio de José C. Paz de hacer o no el proyecto” finalizó.

