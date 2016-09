Rossi comenzó la Copa de Oro con el pie derecho

Fue escolta en la primera clasificación, en tanto que hoy irá en busca de la pole. “Estoy muy tranquilo por lo hecho, de nuevo es positivo”, declaró.

La definición está en marcha. Con el inicio de la undécima fecha del Turismo Carretera, la cual se desarrolla en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, también se dio comienzo a la “Copa de Oro” 2016.

Protagonista de ella, Matías Rossi tuvo un muy buen inicio con el Chevrolet del equipo Donto Racing, ubicándose en la segunda posición en la primera instancia clasificatoria del fin de semana.

Por octava ocasión, sobre nueve posibilidades, Rossi es parte de la definición del torneo en el “play-off”. Este viernes comenzó a desarrollarse la edición 2016 -el Misil sólo faltó en la primera, la de 2008-, y el arranque fue positivo para él. Incluso, pese a que el panorama no comenzó de la mejor manera. “Fue un entrenamiento difícil, un auto con poco grip, y no anduvimos rápidos. Al estar tan mal nos obligó a probar cosas y no fue bueno”, explicó el campeón 2014 tras el ensayo, donde fue 39º.

Con la ilusión de que los trabajos hechos por el equipo, encabezado por Alcides Piatti, dieran resultado para la clasificación, el campeón 2014 afrontó la primera instancia clasificatoria puntana. Y, rápidamente, en su primer y único intento de vuelta rápida, el Misil se metió bien arriba. “Fue bueno lo hecho, pero vamos a ver qué pasa, cómo terminamos”, aseguró al llegar a los boxes.

“En el entrenamiento no tuvimos un rendimiento esperado, nos sorprendió. La pista no está en buenas condiciones, la encontramos bastante sucia, y eso nos perjudicó a todos. Los autos no están yendo del todo bien, por eso este segundo lugar es muy bueno. Tengo cosas para mejorar en el auto, buscaremos lograrlo para mañana. Pero estoy muy tranquilo por lo hecho hoy, de nuevo es positivo”, afirmó el representante de Del Viso ya con el segundo lugar asegurado en esta primera clasificación.

La actividad tendrá continuidad oficial esta tarde a partir de las 14:05, cuando comience la segunda y definitiva tanda clasificatoria, la que ordenará las grillas para la serie.

Las 500 de Rossi

Matías Rossi llega a la sumatoria de 500 carreras luego de 17 temporadas, en ocho categorías y con siete campeonatos argentinos obtenidos.

Su debut en autos se produjo en noviembre del 2000, dentro de la Fórmula Renault. Con el Crespi-Mégane nº80 y finalizó en el undécimo lugar. Su paso por la categoría escuela no cumplió con sus expectativas, por lo cual al año siguiente y a mitad de temporada se incorporó a la Fórmula Súper Renault.

En 2007 el TC lo vio ganador por vez primera, en el triste fin de semana de Comodoro Rivadavia, cuando falleció Guillermo Castellanos.

