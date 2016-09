Roldán: “Ir para atrás con la derogación de la tasa vial es una desprolijidad”

El concejal del Partido Justicialista del Pilar, Juan Pablo Roldán, expresó su disconformidad con la postergación de la derogación del impuesto.

En la sesión del jueves del Concejo Deliberante se aprobó la modificación del proyecto que, dos semanas antes, había derogado la tasa vial (el impuesto a los combustibles creado durante la gestión del ex intendente Humberto Zúccaro). La marcha atrás en la medida, que pospone la derogación hasta principios del año que viene, fue impulsada por el Ejecutivo, aduciendo complicaciones en cuanto al Presupuesto ya previsto para este año. No obstante, la medida encontró muchas discrepancias entre los concejales; uno de ellos, Juan Pablo Roldán.

“Es lamentable, hace quince días habíamos festejado la derogación de la tasa vial; el concejal Sebastián Pérez había presentado la derogación junto a nuestro interbloque y salió de forma unánime”, dijo Roldán, edil del interbloque PJ del Pilar, en conversación con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “Y quince días después, por problemas de recaudación, desde el Ejecutivo lo que establecían es que necesitan una prórroga para que se implemente a partir de enero de 2017”, añadió.

Para el concejal, que desde que llegó al recinto se opuso rotundamente a que se continúe implementando la medida, las desprolijidades que existen son tanto de índole política, pero sobre todo, técnica.

Del lado político porque afirma que el momento para debatir esto fue hace dos semanas y porque ya “comunicamos de forma unánime a los vecinos que ya no iban a pagar esta doble tasa impositiva que es inconstitucional”; y en cuanto al aspecto técnico, porque “están realizando una prórroga de algo que todavía no está en vigencia”.

“Vamos al tecnicismo, que fue lo que se discutió el jueves”, explicó Roldán. “Nosotros legislamos a partir del presupuesto, que es el que pone la tasa vial; ahora la quieren poner a partir del año que viene, en 2017; entonces sería derogar algo que todavía no fue votado, porque técnicamente la tasa vial no fue aprobada y no está en el presupuesto del año que viene”, explicó.

Para los que no están al tanto, la tasa vial es un impuesto que se le agrega a las naftas, gasoil y GNC (18 centavos por litro, 15 centavos por litro y 10 centavos por metro cúbico de gas, respectivamente), sancionado en 2013 durante el gobierno del ex intendente Zúccaro. Con lo recaudado, el Municipio haría, en teoría, la repavimentación y bacheo en la vía pública.

“Que se posponga su derogación es un retroceso, porque nosotros ya le hemos dado las herramientas necesarias al Ejecutivo para el tema de la repavimentación y el tapado de baches”, sostuvo el edil. “Ya tiene una Emergencia en Infraestructura, se le han otorgado los préstamos pedidos a Provincia para el tapado de baches; me parece que cuenta con herramientas suficientes para la realización de todo esto y sin que los vecinos tengan que pagar un doble impuesto para ese fin”, apuntó.

Por otro lado, sumado a los aspectos políticos y técnicos que fundamentan desde el PJ del Pilar, revelaron que hace aproximadamente un mes el Tribunal de Cuentas solicitó a los concejales “derogar la tasa vial por una cuestión inconstitucional” y que a raíz de eso fue que también insistieron con la medida.

“Cada vez que la propusieron a la tasa en el recinto nosotros nos negamos, no la votamos, y la verdad es que siempre fue con un discurso bastante duro; ya sabemos que es una tasa que está mal cobrada, que es inconstitucional, y que tiene una reglamentación desde el Tribunal de Cuentas hacia los concejales y el Municipio de derogarla”, concluyó Roldán.

