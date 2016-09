Las dos CTA advierten que “está todo dado” para “un paro histórico” con la CGT

Las entidades que defienden a los trabajadores afirman que puede llegar a haber una medida de fuerza conjunta hacia finales de mes.

Los titulares de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, aseguraron ayer que “está todo dado” para que estas centrales se unan a la CGT en un paro nacional “histórico” en contra de la política económica del gobierno nacional.

Tras reunirse ayer por la mañana con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, los dirigentes de la CTA y el secretario general de ATE nacional, Hugo Godoy, cuestionaron que “si hay despidos, el diálogo es una mentira”, por lo que remataron que hay que reforzar “la resistencia social contra el ajuste del Gobierno”.

Además de advertir sobre la inminencia de un paro nacional en unidad con todas las centrales, Godoy confirmó que el jueves 29 va a haber una huelga de ATE frente “a la amenaza” del Gobierno de ejecutar nuevos despidos en el sector público.

“Si siguen las cosas de esta manera, después de la Marcha Federal, no tengo dudas que, en unidad de acción, la CGT y las dos CTA vamos a desembocar en un paro nacional”, sentenció Micheli en la puerta de la sede porteña del ministerio de Trabajo.

Yasky indicó que fueron a la reunión con Triaca “con la expectativa de resolver tres temas acuciantes” que son “los despedidos, la reapertura de paritarias y un aumento de emergencia a los jubilados”.

El líder de la CTA de los Trabajadores cuestionó que no tuvieron “ninguna respuesta positiva” a estos tres planteos centrales, por lo que subrayó que “el camino que sigue es convocar a un paro nacional con la CGT”.

“Hay que parar los despidos; nosotros volvimos a insistir en la Emergencia Ocupacional porque rogándole a los empresarios que no despidan no se paran los despidos”, planteó Micheli. “Todo nos indica que va a haber más si no se convoca a una medida de acción”, añadió.

Para el líder de la CTA Autónoma, “uno puede reconocer la amabilidad de los funcionarios, pero los trabajadores necesitan respuestas”.

En declaraciones a la prensa, su par de la CTA de los Trabajadores juzgó que “el Gobierno no puede apostar a que la inflación baje enfriando la economía, haciendo caer los salarios y destruyendo el poder de compra”, por lo que consideró que “el diálogo solo no alcanza”.

“Está todo dado para el paro nacional de todas las centrales que va a ser histórico y va a marcar la línea divisoria a partir de la cual la resistencia social del ajuste del Gobierno va a ir fondo hasta que el Gobierno entienda que hay que cambiar”, aseguró Yasky.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: