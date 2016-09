Los pilarenses se preparan para exponer en el Congreso por el matadero

El jueves será la primera audiencia en la Cámara de Diputados por el matadero municipal de José C. Paz. Qué dirán los oradores de Pilar.

40 personas expondrán mañana desde las 15 en el Anexo A del Congreso de la Nación, de la calle Riobamba, en lo que será la primera audiencia pública por la creación de un matadero municipal en José C. Paz, ubicado en el límite con Presidente Derqui.

La audiencia fue convocada por la diputada por Libres del Sur, Graciela Cousinet, quien visitó hace algunas semanas el lugar donde el gobierno de Mario Ishii planea llevar adelante la industria, predio que hoy por hoy está convertido en un basural.

“Esperamos que los diputados lleven adelante acciones concretas al conocer el problema y entender que somos tres municipios los que estamos en contra del matadero” dijo a Resumen Víctor Koprivsek, uno de los pilarenses que mañana contarán con tres minutos para exponer sus argumentos. “Vamos con muchas expectativas, creemos que esta es una buena instancia para el reclamo. Fuimos pasando por el Municipio de José C. Paz, el ADA y el OPDS en La Plata y no atendieron este tema, y esperamos que ahora esto pueda replicar donde corresponda para frenar esta locura” añadió.

Por su parte, la ambientalista de la Reserva Natural de Pilar, Graciela Capodoglio expondrá mañana que “un arroyo con la cantidad de agua que tiene el Pinazo no puede sostener ningún tipo de industria que vuelque sus residuos allí. Aunque el agua que arrojaran no estuviera contaminada, la cantidad excede al arroyo. Si hubiesen hecho un estudio de impacto ambiental hubieran comprendido que es inviable. Por otro lado, ese lugar fue un basural. ¿Cómo se va a hacer una industria que va a generar comida, encima de un basural?”.

El también referente ambiental Oscar Salom explicará las acciones legales impulsadas hasta ahora, entre ellas cuatro pedidos de informes a los organismos provinciales encargados de habilitar este tipo de industrias, de los cuales ninguno fue respondido. “Vamos a plantear los pasos que hemos dado de acuerdo a los reglamentos y leyes de la provincia de Buenos Aires, que deberían haberse cumplido y deben cumplirse para la habilitación de un matadero, como la cuestión hidráulica y de impacto ambiental” dijo.

También serán de la partida alumnos de las escuelas derquinas Cardenal Copello, Latinoamérica, Eva Perón, Presidente Derqui y Antonio Toro, quienes ya expusieron en distintos eventos aristas de la cuestión como el recorrido del arroyo Pinazo, el transporte de animales vivos y faenados, el impacto ambiental o las leyes y normativas pertinentes. Asimismo tendrá sus minutos Patricia Santoro, docente que organizó el trabajo de los alumnos y contará “el trabajo de investigación, difusión y concientización que se hizo desde las escuelas”.

El presidente del Club Unión de Del Viso expresará en el Congreso que su reclamo “es para que no nos sigan contaminando el arroyo que pasa por nuestra localidad. Nuestros padres disfrutaban de un río no contaminado y siempre con el pretexto de generar puestos laborales, se instalaron curtiembres, avícolas y otras industrias que contaminaron el agua, y la generación de trabajo no fue la prometida, así que no vamos a aceptar ese argumento”.

También expondrán el secretario de Medio Ambiente, Javier Corcuera; los concejales Federico de Achával, Santiago Laurent y Juan Pablo Roldán; el contador Daniel Castro; el referente de Derqui de Pie, Eloy Falcón; Ana Bueno, del merendero Chicos Felices; el director de una escuela de música derquina, Flavio Leguizamón; el comerciante Diego Castillo y el presidente del club Argentinos de Del Viso, Gustavo Gioseffi.

Además irán representantes de Moreno, como la subsecretaria de Medio Ambiente Victoria Marchisio, vecinos de Cuartel V, y de San Atilio, el barrio paceño donde se instalará el matadero.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: