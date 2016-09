Código de nocturnidad: aprobado en comisión, con foco en las fiestas privadas

El proyecto que apunta a que el Municipio pueda ejercer un mayor control sobre la noche pilarense continúa con su avance dentro del Concejo.

Los primeros días de la semana tuvieron como tema central en comisión al proyecto de nocturnidad, una iniciativa del Ejecutivo que busca tener un mayor control y regulación sobre los distintos aspectos de la noche pilarense. La medida, de ser aprobada en la sesión del jueves del Concejo Deliberante, afectará a bares, boliches, espectáculos, shows en vivo, pero principalmente la intención es elevar los requerimientos para realizar fiestas privadas (como, por ejemplo, las fiestas electrónicas).

“Para nosotros, lo más preocupante eran las fiestas estas que se hacen en forma clandestina, fiestas que no tenían ningún tipo de condición de seguridad y que no estaban reguladas ni reglamentadas”, dijo Cristian Rasmussen, director de Nocturnidad municipal, en conversación con Resumen. “Para nosotros eso era lo más preocupante; queremos que donde se agrupe gente, saber si el lugar está o no en condiciones”, añadió.

Este aspecto fue lo que más se discutió en las reuniones de comisión porque cada bloque de concejales tenía una postura distinta en cuanto a las fiestas privadas, sobre cómo regularlas y cómo reglamentarlas. Hasta hubo ciertas posturas para prohibirlas directamente. No obstante, se logró llegar a un consenso que se vería reflejado en la votación del jueves en el recinto.

“La cuestión quedó en que nosotros (el Municipio) vamos a permitirlas, pero con un requerimiento muy alto en cuanto a seguridad y que solo se podrán hacer en lugares habilitados, solo en salones de eventos o quintas que estén habilitados”, explicó Rasmussen. “En otros lugares no va a haber disposición para permitirlos; con este proyecto hicimos hincapié en poder arreglar un reordenamiento de ese tipo de actividades”, explicó.

En cuanto a las diferencias que se presentaron en la reunión, que luego desembocaron en consenso, el funcionario municipal esgrimió que, si bien cada uno tenía una idea diferente, “sí estamos de acuerdo en que debemos tener un requerimiento para que las medidas de seguridad sean altísimas”.

“Y esto nos servirá, primero, para poder hacer algo con las fiestas que son clandestinas y no están declaradas en el Municipio, que es lo que nos va a permitir tomar las medidas correspondientes; y después tener controladas las que se pueden llegar a hacer en el partido de Pilar”, comentó.

Para evitar que se lleven adelante este tipo de fiestas clandestinas en el distrito, lo que se hace desde la dirección de Nocturnidad es implementar una vigilancia constante en las redes sociales, siempre al tanto de posibles fiestas a realizarse dentro de los límites pilarenses. O también, por supuesto, siempre está la línea telefónica abierta para las denuncias que llegan por parte de los vecinos.

“Tenemos un dato y hacemos todo el seguimiento hasta el lugar donde se va a hacer y se hace todo un trabajo previo para tratar de evitar que se haga”, explicó el director del área.

El proyecto

En general, el proyecto es “una unificación de todas las ordenanzas que había relacionadas a lo que es la nocturnidad” (por ejemplo, los proyectos presentados por el concejal Gustavo Trindade, sobre detectores de metales y registro de patovicas), siempre respetando los parámetros de la ley provincial 14.050.

“Esta ley regula todo lo que tiene que ver con la parte de boliches y bares, sus condiciones con el tema de la edad, con el tema de los horarios de cierre, con los horarios de ingreso de la gente, la venta de bebida alcohólica, siempre adhiriéndonos a esta ley que está vigente”, esgrimió Rasmussen.

El proyecto de nocturnidad apunta a controlar la actividad de los locales bailables del distrito y, en esa misma línea, aplacar la violencia que se genera en las noches pilarenses; el mismo, con la dirección de Nocturnidad al frente, cuenta con la colaboración de otras áreas y de varios ediles.

Entre ellos, el concejal Trindade, cuyas principales colaboraciones están relacionadas a dos propuestas que presentó individualmente en la Comisión de Seguridad en mayo pasado. Se trata, por un lado, de instalar detectores de metales en la puerta de entrada de todos los boliches de Pilar y, por otro, crear un registro que cuente con las identidades de los trabajadores de los mismos (patovicas, barmans, entre otros).

“La idea del proyecto es poder llevar un mayor control y regulación de la noche, para que la noche sea un ámbito prolijo, ordenado y, por sobre todo, seguro”, concluyó Rasmussen.

