Por decreto de Vidal, transitar en auto toda la Ruta 6 costará 80 pesos

Desde la Provincia se oficializó la instalación de tres peajes a lo largo de la traza de la autovía. Uno costará 40 pesos y los otros dos, 20 pesos cada uno.

El Gobierno bonaerense oficializó en los últimos días la instalación de cabinas de peajes en la Ruta Provincial Nº 6 y entregó la concesión de la traza por 27 años a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que se encargará de la instalación de las cabinas.

La medida sostiene que “resulta conveniente otorgar en concesión la Autovía Ruta Provincial Nº 6” para “garantizar la transitabilidad de la ruta, así como sus condiciones de operación y mantenimiento, y la prestación de los servicios necesarios para asegurar a los usuarios la circulación de la misma conforme determinados estándares de calidad”. Se trata de una medida que había sido anticipada meses atrás por el gobierno de María Eugenia Vidal y que es duramente cuestionada por organizaciones de usuarios viales, de acuerdo a lo consignado por el portal web de noticias infocielo.com.

Si bien las primeras versiones estimaban un costo para todo el recorrido de 100 pesos para automóviles, luego se confirmó que el total ascenderá a 80 pesos, con una cabina de 40 pesos y dos de 20 pesos.

“El peaje en la Ruta 6 es un disparate, porque es una ruta existente, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago”, explicó a Infocielo el titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduy), Ricardo Lasca. Según el especialista, con esta decisión “se generan una especie de aduanas interiores, un monopolio natural donde uno no puede transitar por otro lado”.

Para los usuarios viales, lo más grave de la instalación de peajes es que afectará en forma directa al costo del transporte, y no “solo perjudicará a quienes transitan por ahí, sino a todas las localidades servidas por el cordón vial: Las Heras, San Vicente, Campana, Escobar, los puertos”, detalló Lasca.

El decreto, que lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y los ministros Edgardo Cenzón (Infraestructura) y Roberto Gigante (Coordinación y Gestión Pública), establece “el cobro de tarifas o peaje de la Autovía Ruta Provincial Nº 6, desde la Ruta Provincial Nº 215 (Progresiva Km 30+500) – Ruta Nacional Nº 12 (Progresiva Km 208+942), a la que se le incorporará el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 215 y la nueva traza AU Buenos Aires – La Plata”.

En la norma se aprueba un contrato de concesión por 27 años para Aubasa y se establece que la empresa “deberá constituir una Unidad de Negocios separada para la administración de la concesión de la Autovía Ruta Provincial Nº 6, a efectos del mejor seguimiento, control e implementación operativa de su contabilidad”.

Desde Conaduy, ya se presentaron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia para que intervenga ante esta situación y aseguraron que están “hartos de pedir audiencia a la Gobernadora y al ministro Cenzón”.

“María Eugenia Vidal, que tanto habla de escuchar a la gente y de involucrarse, no nos recibe; sí nos atendieron en Vialidad provincial, pero no toman decisiones, no conocen el tema y el mismo administrador nuevo dijo que no conoce la Provincia, y que viene de Medio Ambiente e Higiene, no tiene idea del tema, lo mismo el ministro Cenzón”, lanzó Lasca.

El titular del Comité, que lleva 26 años de trabajo en este tema en todo el país, aseguró que están “a favor del peaje”, pero aseguró que “esto es una aduana interior, un impuesto a la circulación”. “Estamos a favor, pero no de estos peajes truchos”, añadió Lasca, quien aseguró que tiene que ver con un objetivo “recaudatorio” y porque “no administran bien los fondos que reciben para destinar a infraestructura vial”.

La Provincia invertirá 700 millones. Desde Aubasa revelaron a Infocielo que la Provincia hará una inversión de 700 millones en la Ruta 6, que incluirá la instalación de cámaras de monitoreo y tres destacamentos policiales.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: