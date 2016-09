Cuando todos nos creímos muy tuercas en la plaza de Pilar

El fin de semana pasado, cuando nos encontrábamos haciendo compras en el centro de nuestra ciudad, di algunas vueltas alrededor de nuestra plaza 12 de Octubre y por momentos tuve una especie de visión.

Remontándome a los años 70, cuando Pilar no llegaba a los 100 mil habitantes y nuestro paseo central era el punto de concentración de gente y, por supuesto, de tránsito, y nos pasábamos horas tomando un solo café en el boliche “Colonial”, que por ese entonces era de los hermanos Michini, uno de ellos, Roberto, gran habitué de un lugar nocturno que se llamaba Maracaibo y estaba ubicado en la zona de General Pacheco, sobre la vieja Ruta 9, a quien alguna vez solíamos acompañar ante su gentil invitación.

El Colonial era el punto de concentración desde donde partíamos en “patota” hacia los pueblos cercanos y no tanto, como Capilla del Señor, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, y hasta los más intrépidos, Arrecifes o Pergamino. San Miguel había quedado atrás por la gran cantidad de peleas que se producían cada vez que los pilarenses pisábamos esos lares o ellos los nuestros.

A altas horas de la noche, primeras de la madrugada, arribábamos de vuelta al reducto de frente a la plaza y, tras algún café o sándwich, tertulia va, tertulia viene, se armaban una especie de “picadas” que más que eso eran simples demostraciones de “destreza” en el volante de los Fiat 600, vehículos que apenas podían acceder algunos muchachos de la barra.

De pronto agudicé la memoria y se me presentaron amigos como Oscar Changala, que en ese entonces tenía una agencia de autos con Silvio Mascali, dando vueltas en su Fiat, que al tener tracción trasera, derrapaban en las curvas a 90 grados de las esquinas, haciendo que el conductor demostrara allí sus dotes de gran piloto.

Luego pasaron por mi mente los recorridos que hacía también entre otros, Miguel Victorica o “Chupete” Traverso, a quienes cuando pasaban por El Colonial, todos aplaudíamos para alentarlos a que dieran otra vuelta más hasta que se “despertaban” los agentes de policía de la Comisaría que estaba apenas media cuadra de la esquina del Banco Provincia y se acababa toda la diversión.

En mi caso, así conocí a quien fuera muchos años oficial de calle, después subcomisario y más tarde comisario de Pilar, el amigo “Tito” Losada, cuando una noche que salíamos de Cuernavaca se me dio por hacer un par de giros alrededor de la plaza y, al llegar a la esquina del Banco, justo frente a la iglesia, se me cruzó otro Fiat 600 blanco, recuerdo, de frente y me cortó el paso. Bajaron del mismo dos policías, uno de ellos era Losada con un arma tan enorme a mi vista, que me pegué un flor de susto. Por supuesto, que fuimos a parar a la seccional donde después de varias horas de juntar miedo, salió un oficial y me dijo “dice Losada que la próxima vez que estés corriendo alrededor de la plaza, quedas adentro”.

Remontándome a algunos años atrás, cuando había cumplido mis tan ansiados 18 años y tener mi licencia de conducir, logré comprarme merced al préstamo que me otorgara la Financiera Del Viso, en ese entonces comandada por el amigo Manescoto, que por supuesto terminó pagándolo mi papá, Don Zama, un auto 1947. Era un Fiat 1100 similar al que le llamaban “Topolino”, pero cuatro puertas.

Una noche en el Colonial, estábamos sentados con mi primo Gerardo, habitué por ese entonces de nuestra ciudad merced al romance que tuvo con una conocida joven pilarense, junto a los hermanos Capello, Bocha y Juan Carlos, que por entonces ostentaban un Torino Comáhue reformado y diseñado por Oreste Berta, que impactaba a quien quiera que lo mirara.

En la charla surgió una apuesta por una simple hamburguesa completa, de fugaza como la hacían tan rica en la cocina del boliche, que me desafiaban a dar una vuelta alrededor de la plaza, pero no por la calle, sino del lado de adentro. Sin conciencia alguna, di apenas una vuelta alrededor del mástil pero lo más triste fue que, los desafiantes no pagaron la apuesta y yo me quedé con el riesgo “a cuestas”.

Otro que recuerdo como habitué del “circuito plaza”, era el amigo César “Pocho” Martino, quien tenía un Fiat 600 impecable, muy “tuneado” como dicen los chicos de ahora.

Un día, estábamos en el Colonial y escuchamos la sirena del cuartel de bomberos. Como era también nuestra costumbre pueblerina, acudimos al llamado solo para molestar y de curiosos, salíamos atrás de la autobomba.

Agarramos con mi amigo de entonces Bocha Barrionuevo, la Ruta 8 hacia Derqui y al llegar a la altura de la Ciudad Deportiva de Atlético, pararon los bomberos a asistir a un auto que comenzaba a prenderse fuego. La sorpresa fue ver a “Pocho” al lado de su Fiat, muy nervioso por cierto, como era de esperar, expresando en vos alta: “Esto me pasa por tenerlo tan tuerca…”.

Por suerte no fue muy grande el siniestro y enseguida los servidores públicos voluntarios, lograron sofocar el fuego y Pocho sólo tuvo que cambiar algunos cables de bujías y algunas mangueras para que su auto volviera a estar “tan tuerca” como él lo tenía.

Así fue que después de dar unas vueltas por la 12 de Octubre, emprendí el regreso hacia mi Manzanares por adopción, costándome mucho borrar la imagen de esas tardes noche y madrugadas de boliche donde podíamos hacer esas “travesuras” algo subidas de tono, que permitía esa ciudad del interior, que alguna vez fue Pilar.

Por auguzama (az@diarioresumen.com.ar)

