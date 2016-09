En el Parque Industrial preocupa la construcción del acceso por Cardales

La concreción del camino que conecta la Ruta 6 con el Parque Industrial afirman que puede traer más perjuicios que beneficios.

Hace pocos días se dio a conocer que la Provincia de Buenos Aires comenzó con las obras para reconstruir el camino que servirá para unir la Ruta 6 con el Parque Industrial. Lo cierto es que desde el complejo industrial pilarense temen que la finalización de esta vía genere más problemas que beneficios.

Así lo aseguró Patricio Colombo Mosetti, presidente del Consorcio de Propietarios del Parque Industrial, quien señaló estar “muy preocupado” al respecto y que, por esta situación, mantendrá una reunión el próximo martes con quienes están encargados de llevar adelante las obras (léase, la empresa Valfos S.A. y el Municipio de Exaltación de la Cruz, por donde empezaron los trabajos).

“Me tiene preocupado ese tema, muy preocupado; porque en vez de asegurar a la gente que necesita ingresar o a los camiones del Parque Industrial, nos va a perjudicar terriblemente”, dijo Colombo Mosetti en conversación con Resumen. “Y esto porque van a haber dos peajes (Ruta 8 y Ruta 6) y quién no va a tratar de evitar los dos peajes y ahorrarse 9,6 kilómetros; va a desaparecer el tránsito por Ruta 8 y va a terminar pasando por Frondizi y pasando a la salida de la Ruta 6”, adelantó.

En esta misma línea, el presidente del Consorcio explicó que la calle Frondizi se va a terminar colmando de tránsito, resultado de los camiones provenientes de la Ruta 6, los de la Ruta 8, los que salen del propio Parque Industrial y los automóviles que aprovechen el “atajo”. En consecuencia, afirmó que el camino quedará estropeado. “¿Y quién lo va a reparar después el camino? Porque van a empezar a hacerse pozos en cuestión de días; entonces de ahí viene la preocupación”, insistió.

Además, Colombo Mosetti manifestó que trascendieron ciertos comentarios sobre que desde ambos peajes tienen la intención de que este camino sea tomado como colectora, aunque dejó en claro que todavía no hay nada seguro sobre esto. “Entonces, de esa manera se ahorrarían de hacer las colectoras que realmente les corresponde hacer”, esgrimió y agregó que por esta cuestión también es que se reunirá el martes con quienes llevan el proyecto adelante.

“No sé todavía cómo vamos a hacer para lidiar con este problema, por eso es que vamos a juntarnos a charlarlo el martes, para ver si encontramos un punto de equilibrio”, indicó Colombo Mosetti.

Una de las soluciones, por lo menos la que analizan desde el Parque Industrial para contrarrestar esta problemática, sería instalar un nuevo peaje más caro que los otros dos, para así limitar el uso de esta vía solamente a aquellos que verdaderamente la necesitan y “nadie más”. “Eso es a mi entender”, sostuvo Colombo Mosetti.

No obstante, esta alternativa no es tan fácil de realizar porque la instalación de un nuevo peaje la tiene que aprobar previamente la Legislatura provincial. “Así que no es tan fácil, uno no puede poner un peaje porque sí”, concluyó.

