Masiva adhesión al paro docente en las escuelas del distrito

El paro docente se sintió fuertemente en las aulas del distrito de Pilar, con una adhesión que estiman que superó ampliamente el 90 por ciento. Incluso, la medida de fuerza también llegó a escuelas privadas. Entre los gremios que adhirieron a la medida están UDOCBA, SUTEBA y FEB.

“Con el impacto que ha sufrido el salario del trabajador docente, ya no se trata de gremios que piden por separado, tenemos todos el mismo objetivo y la misma problemática en la provincia de Buenos Aires” dijo Claudio Miguel, secretario adjunto de UDOCBA Pilar, a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

El gremio pide un básico de 12 mil pesos, reapertura de paritarias, que la obra social IOMA funcione adecuadamente, también reclamos sobre infraestructura de las escuelas, y “elecciones de los candidatos que corresponde que estén en los tribunales de clasificación, con respecto a la representación docente”. “Nuestro salario ha sido carcomido por el proceso inflacionario” dijo Miguel.

Para el docente, “el gobierno dejó la inteligencia de lado y entró en un capricho de no llamar a paritarias nuevamente, lastimando día a día a los docentes y a la calidad educativa de las escuelas públicas”.

En cuanto a infraestructura, Miguel puso de ejemplo que “si bien en el distrito se ha puesto esmero en tratar de resolver temas de calefacción, hay escuelas que aún no lo han solucionado. Hay una escuela secundaria estrenada este año, la 10 de Manuel Alberti, que todavía no tiene calefacción. Trabajaron con estufas eléctricas, y eso lleva a cortes de luz en la noche, teniendo que suspender las clases en los turnos vespertinos en varias ocasiones”.

“El salario de un cargo no llega a los 9 mil pesos, y una maestra o un preceptor que tienen la familia a cargo no pueden sobrevivir” dijo Miguel. “Llegar al paro y perjudicar a los chicos es la última instancia pero no nos dejan otro camino”, indicó.

Por su parte, SUTEBA exige una pronta reapertura de la paritaria nacional y provincial para una consecuente recomposición salarial. Asimismo, solicita el cumplimiento de los acuerdos paritarios, la continuidad de los Programas Nacionales Socioeducativos y el aumento de cupos y montos en comedores escolares, entre otras cuestiones.

Por otro lado, a nivel provincial también estuvieron ayer de paro los profesionales de la salud enrolados en CICOP, que realizaron un cese en la atención en los 80 hospitales dependientes de la Provincia. Los médicos volverán a parar, junto a los Judiciales y otros gremios estatales, el 7 u 8 de septiembre, fecha que aún resta definir.

