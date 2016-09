Se levantó a tiempo y ganó un duelo clave

Los Mayores de Muni Pilar perdían 2-0 frente al encumbrado All Boys. Pero despertaron justo a tiempo para dar vuelta la historia y ganar 3 a 2. Los parciales fueron 11-25, 23-25, 25-17, 25-18 y 15-10. “Hacía bastante que no jugábamos bien y hoy lo hicimos”, dijo el DT Ligorria.

El panorama no era el mejor. All Boys, de buen presente en el torneo de Reubicación de Segunda de la Federación Metropolitana de Voley, dominaba la noche del Almafuerte y ganaba 2 a 0.

Pero el equipo de Mayores de la Escuela Municipal de Voley tenía algo que decir. Y lo hizo a tiempo. El conjunto dirigido por Andrés Ligorria reaccionó en el momento indicado, dio vuelta la historia, venció por 3 sets a 2 y festejó por un largo rato una victoria que le permite sumar puntos clave pensando en la permanencia.

El pleito fue válido por la 8° fecha de la zona Reubicación y se saldó con parciales de 11-25, 23-25, 25-17, 25-18 y 15-10.

“Fue muy parejo y jugamos bien. Levantamos mucho el nivel respecto a los partidos anteriores. Quizás algo no hicimos bien pero lo pudimos suplir con otras cosas. Me gustó especialmente porque veníamos jugando mal”, destacó Ligorria tras el cotejo.

En el primer set y a partir de la magistral actuación de uno de sus centrales (con buen pasado en Liga Nacional), All Boys se hizo fuerte y aprovechó el pésimo rendimiento del dueño de casa (“fue horrible, no hicimos nada bien”, admitió Ligorria) para sacar ventajas claras (25-11).

Pero a partir del segundo capítulo todo empezó a cambiar y eso que los de Saavedra también se lo llevaron pero por un marcador mucho más ajustado: 25 a 23. “El segundo lo perdimos pero dejando otra imagen, se notó que ya estábamos mejorando”, apuntó el entrenador.

Y ya desde el tercero la historia fue completamente distinta. El equipo hizo un click y terminó ganando un encuentro bárbaro.

“Por momentos no anduvimos bien en recepción pero lo resolvimos con el ataque. Cuando no anduvo la defensa de campo apareció el bloqueo. Por momento jugamos bien todo, defensa y contra y cuando no tuvimos bien el saque apostamos a la defensa y el contragolpe y nos salió bien”, precisó Ligorria, satisfecho por el rendimiento de sus muchachos.

“Fue un partido largo, de más de dos horas y lo jugamos bien. Los puntos nos sirven y ganar también. Me fui contento”, resumió el experimentado técnico pilarense.

La tabla de esta zona es liderada por Marcos Paz con 29 puntos y luego aparecen Malvinas Argentinas con 25,5, Dickens con 23,5 y All Boys con 20. Muni Pilar, que casi no arrastró unidades de la primera fase, ya asoma quinto con 13 puntos.

La próxima presentación del equipo tricolor será el miércoles de la semana que viene como visitante de Malvinas Argentinas.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: