D’Onofrio le reclama al intendente Ducoté que “muestre cuál es el rumbo”

El senador provincial massista, Jorge D’Onofrio, reclamó una vez más al Municipio que se retome el diálogo con el Frente Renovador por el bien de los vecinos.

Desde el Frente Renovador siguen insistiendo para que desde el Ejecutivo pilarense vuelvan a entablar un “diálogo adulto y constructivo” y que dejen de salir a “descalificar” a quienes les marcan las diferencias. Con este espíritu fue con el que cimentó su reclamo el senador provincial Jorge D’Onofrio, quien viene insistiendo hace semanas para debatir con el intendente Nicolás Ducoté.

“Lo que estamos planteando no es el debate formal de campaña sino que haya un diálogo adulto, constructivo, que es lo que la democracia necesita y que es lo que Pilar necesita”, dijo D’Onofrio en conversación con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “De la misma manera que hacemos a nivel nacional y provincial, cuando están las cosas bien, acompañamos, y cuando están las cosas mal, criticamos”, añadió.

El referente del massismo aseguró que, tanto en la Nación como en la Provincia, existe este diálogo con los mandatarios. Desde Sergio Massa que tiene sus charlas con el presidente Mauricio Macri hasta el propio D’Onofrio que afirmó haber tenido la oportunidad, reiteradas veces, de entablar conversación con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

“Creo que lo que no se está entendiendo acá en Pilar es que no estar de acuerdo en algo no significa que me convierta en enemigo”, indicó. “Esa lógica de amigo-enemigo era la que planteaba el kirchnerismo y fue por lo que la gente votó en contra; no sea cosa que acá Cambiemos termine siendo Mantengamos”, apuntó.

En este sentido, D’Onofrio remarcó que el Municipio debe hacer una fuerte autocrítica sobre cómo se está manejando en las situaciones en las que “algo no les gusta o no les cae bien”, porque no puede ser que cada vez que pasan estas cosas “sueltan funcionarios a descalificar o a insultar”.

“El insulto no arregla los problemas”, espetó el legislador. “Y yo no voy a entrar a discutir con funcionarios cuando verdaderamente el que tiene que expresar su opinión es el Intendente; porque la gente está cansada de vernos pelear a los dirigentes, lo que espera la gente es que nosotros le mostremos soluciones y estas soluciones solo se pueden encontrar a través de un diálogo sincero y adulto, que es lo que estamos proponiendo nosotros, volver al diálogo y no porque no me guste algo, tomar revancha”, indicó luego de que Marcela Campagnoli contestara declaraciones de Malena Massa.

Desde su punto de vista, los funcionarios que han salido a “descalificar” al Frente Renovador “no están defendiendo la gestión, sino que le hacen muy mal”.

“Y por eso estoy llamando a la reflexión, no es un reto porque yo no soy nadie para retarlo al Intendente; pero me parece que la gente hoy está esperando que se le dé una explicación, por ejemplo, de hacia dónde va Pilar y no que diga que quien plantea una diferencia es tal o cual cosa”, esgrimió D’Onofrio. “Eso es algo que vivimos en la Argentina durante los últimos doce años y no fue bueno para la Argentina”, recordó.

Debate abierto

En cuanto al debate que propone el referente del Frente Renovador al intendente Ducoté, insiste en que es preciso que la gente esté al tanto de diferentes cuestiones que aquejan a la comuna. Entre ellas: agua corriente y cloacas, las calles de tierra, infraestructura educativa, inversiones para el área de salud, el sistema de transporte, entre otras.

“Otro de los puntos de disidencia es que nosotros estamos avanzando fuertemente por el tema del Peaje Larena”, continuó el senador. “No solo para que no se le cobre a los vecinos sino para que se termine de inmediato las colectoras, ese puente nada más que está faltando”, agregó.

Para finalizar, señaló que no ve que la Intendencia tenga previsto un plan de infraestructura y que por eso le pide “que muestren cuál es el rumbo, qué es lo que se va a hacer, cómo y por dónde”, porque “hoy el Municipio o se está endeudando o solo pude operar para pagar sueldos”.

“Y que no me vengan a contar que todo se va a solucionar abriéndole las puertas a los inversores y desarrolladores privados”, concluyó D’Onofrio.

