El debate por el matadero llega a la Cámara de Diputados de la Nación

El 8 de septiembre será la audiencia pública de la que participarán 40 oradores bajo el lema “en defensa de la salud y el ambiente”.

La Cámara de Diputados de la Nación será sede, en una semana, de una audiencia pública por la instalación del matadero de José C. Paz, bajo la consigna “en defensa de la salud y el ambiente”, convocada por la diputada de Libres del Sur Graciela Cousinet, quien estuvo en Derqui visitando el lugar donde se radicará la industria a principios de agosto.

El 8 de septiembre a partir de las 16, expondrán durante tres horas en la sala 6 del tercer piso, 40 oradores entre legisladores, referentes de ONG y representantes de Pilar, José C. Paz y Moreno. “Lo que no hemos podido hacer en José C. Paz, que lo pedimos el 25 de abril, una audiencia pública para plantear la inquietud de toda una comunidad, lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados de la Nación” dijo Oscar Salom a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

Según el ex director de Medio Ambiente, el objetivo es comprometer a los legisladores para que intervengan en el emprendimiento paceño, que auguran que traerá consecuencias negativas para los vecinos a ambos lados del arroyo Pinazo.

“Tenemos filmado a camiones de José C. Paz tirando basura en ese lugar, en la semana están las máquinas tapando con tierra, generando un relleno contaminante. No se puede instalar nada ahí sin hacer la remediación del suelo” comentó Salom. “Es realmente llamativo que las autoridades pese a las denuncias no hagan nada”, enfatizó.

Pero además, esa basura es quemada y el humo le llega a los vecinos de Derqui y San Atilio, y “todo eso después va hacia las napas producto de las lluvias o va hacia el arroyo” dijo Salom.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: