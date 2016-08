Buscan que jardines y escuelas cuenten con cámaras de seguridad

La iniciativa es de Daniel Liberé y ya la había presentado hace tres años. Las imágenes solo serían vistas ante denuncias de hechos ocurridos en el establecimiento.

En medio de la polémica por el presunto caso de abuso en el Jardín 924 de Monterrey, el concejal por Cambiemos Daniel Liberé decidió reflotar su proyecto de 2013 para instalar cámaras en establecimientos educativos.

El expediente fue presentado al Concejo Deliberante el miércoles por la mañana, y será tratado la semana que viene en comisión. La iniciativa contempla la instalación de cámaras en jardines maternales, de infantes y primarias públicas y privadas del distrito, para corroborar los hechos ante denuncias de, por ejemplo, abuso.

“Hay que buscarle una solución al tema, no se puede dejar a la deriva porque es algo que ocurre seguido” dijo Daniel Liberé a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). “Muchas veces se acusa a los profesores, y a lo mejor son inocentes. No se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Qué mejor que haya un elemento de prueba”, señaló.

Anteriormente, se había criticada esta iniciativa por considerarla invasiva a la privacidad, por lo que Liberé aclaró que las imágenes no serán monitoreadas, sino que solo se verán en el caso de una denuncia para verificar los hechos. “Es un tema complicado, estamos hablando de chicos que no pueden defenderse ni manifestar lo que les sucedió” dijo.

En caso de aprobarse, esto sería financiado a través del fondo educativo. “Esto va a contribuir a que no pase, porque el depravado sabe que está vigilado” consideró el edil.

