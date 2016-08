Avanza en comisión el proyecto de nocturnidad para regular la noche pilarense

La medida, que es impulsada por el oficialismo, apunta a controlar la actividad de los boliches bailables del distrito.

El proyecto de ordenanza de nocturnidad ya se está debatiendo en comisión en el Concejo Deliberante y se prevé que llegue a sesión el jueves de la semana que viene. La medida, impulsada por el oficialismo, continuará con el debate el lunes y contará con la presencia del director de Nocturnidad municipal, Christian Rasmussen.

“Yo creo que alcanza el control que ejerce sobre la noche hoy el Municipio pero que, justamente, este proyecto de nocturnidad que estamos impulsando tiene que ver con que los controles sean bastante más rigurosos en todo sentido y lo van a ser; esta es una herramienta para poder controlar aún más”, dijo a Resumen uno de los concejales que está detrás de la elaboración de la iniciativa, Gustavo Trindade. “Yo no integro la Comisión de Legislación, pero como soy parte del proyecto, el lunes voy a estar presente”, indicó.

El proyecto integral de nocturnidad apunta a controlar la actividad de los locales bailables del distrito y, en esa misma línea, aplacar la violencia que se genera en las noches pilarenses; el mismo está a cargo de la dirección de Nocturnidad (en conjunto con otras áreas) y cuenta con la colaboración de varios ediles.

En lo que respecta al concejal Trindade, sus principales colaboraciones están relacionadas a dos propuestas que presentó individualmente en la Comisión de Seguridad en mayo pasado. Por cuestiones obvias de tener el mismo espíritu que la medida del Ejecutivo, ahora éstas integran el mismo proyecto. Se trata, por un lado, de instalar detectores de metales en la puerta de entrada de todos los boliches de Pilar y, por otro, crear un registro que cuente con las identidades de los trabajadores de los mismos (patovicas, barmans, entre otros).

“Adentro de esta ordenanza está el registro de patovicas, las cuestiones de antecedentes, todo lo que significa tener un control mucho mejor sobre estos trabajadores; y quiero decirles que no vamos en contra de ellos sino que vamos en pos de poner una calidad de servicio superior a la que algunos boliches tienen”, sostuvo Trindade.

Además de para saber quiénes son los encargados de la seguridad, el registro también servirá para que esos trabajadores puedan asistir a cursos de prevención en materia de seguridad, en materia de catástrofes y primeros auxilios, entre otras temáticas. Y, por otra parte, se les exigirá que tengan un certificado de antecedentes al momento de contratarlos.

En cuanto a los detectores de metales, es una medida preventiva ante el acceso de armas blancas a distintos boliches de la provincia de Buenos Aires, aunque también se han detectado incluso el ingreso de armas de fuego.

Boliches clausurados

Durante el fin de semana pasado, el Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), perteneciente al ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, clausuró cinco boliches pilarenses. Según lo relevado, dichos locales cometieron diversas infracciones, entre ellas: presencia de menores, venta de alcohol fuera de horario, cierre fuera de horario, ingreso de público después del horario permitido, venta de alcohol en recipientes no permitidos o en vasos de más de 350 mililitros y la denominada “jarra loca”.

“Con nuestro proyecto se prevén solucionar todo este tipo de cuestiones, pero la verdad es que REBA trabaja de esta manera: llegan en cualquier momento, sin previo aviso, con un funcionario por una cuestión de transparencia y me parece perfecto que así sea”, señaló Trindade. “Y también me parece muy bien que las cuestiones de las clausuras no hayan sido por menores (en su mayoría), ni por drogas, ni por esas cosas que son las que estamos controlando más firmemente; esto quiere decir que hay un buen trabajo desde el Municipio al respecto y para seguir adelante está esta ordenanza que va a salir aprobada, si Dios quiere, el jueves de la semana próxima”, acotó.

Y concluyó: “Las clausuras estuvieron bien hechas y seguro que si las hubiera detectado el Municipio también hubiese pasado lo mismo”.

