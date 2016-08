Veraz para los morosos de impuestos municipales: “buscamos que paguen todos”

La medida apunta a los sectores de altos ingresos, y se complementa con una moratoria. Desde el Ejecutivo hablaron de “injusticia tributaria”.

Desde el Municipio avanza en la iniciativa para que aquellos contribuyentes que no pagan sus impuestos municipales figuren en el Veraz, con el objetivo de incentivar así el pago de tasas y aumentar la recaudación tributaria de la comuna. “Firmamos un convenio con el Veraz” confirmó Juan Carlos Mairano, subsecretario de Ingresos Municipales, ayer en rueda de prensa.

La medida apunta principalmente a aquellos contribuyentes de altos. Lo primero que se hará es notificar a quienes estén en dicha situación sobre la deuda mantenida. La secretaria de Hacienda, Cecilia Cabrera, señaló que apuntan a “contribuyentes que son morosos hace muchos años y sobre todo a aquellos que deben impuestos con cuotas altas, como seguridad e higiene, publicidad y propaganda, y mantenimiento de la vía pública”. Asimismo, la funcionaria señaló que la inclusión en el Veraz ya se aplica en varios municipios.

“Invitamos a la gente a que se acerque al Municipio a regularizarse” dijo Mairano. “Si no se presentan, vamos a hacer un segundo aviso, y después veremos de acuerdo al monto de la deuda y las características sociales si los incluimos (en el Veraz) o no. No puede ser que en el Municipio de Pilar más de 60 mil partidas nunca hayan pagado. Eso es injusticia tributaria, tienen que pagar todos y eso es lo que estamos buscando. Para eso utilizamos todas las medidas coercitivas a nuestro alcance” añadió.

Asimismo, Mairano contó que desde el Municipio se están enviando gran cantidad de intimaciones a personas morosas, “mucha gente que le causaría sorpresa a la comunidad” saber que deben grandes sumas de dinero. Como respuesta, algunos de los intimados enviaron recursos de amparo.

Como contrapartida, y con la mira puesta en aumentar la recaudación, para los sectores de menores ingresos se lanzó una moratoria que el Ejecutivo lanzará oficialmente en los próximos días. La moratoria contempla tributos atrasados con anterioridad a cinco años por lo menos. El tributo con mayor incidencia en esta medida es mantenimiento de la vía pública, para aquellos que pagan hasta 250 pesos mensuales. Los planes de pago tendrán entre 3 y 24 meses, extensible hasta 48 en casos de vulneración social. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, extensible por otros cuatro meses.

