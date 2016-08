Segovia y Vázquez fueron reconocidos por el Senado

En el homenaje al histórico piloto Juan Manuel Fangio, los volantes locales fueron destacados por las principales autoridades del automovilismo nacional.

Ayer, en el edificio anexo del Senado bonaerense y en el marco del 105º natalicio del cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, se realizó un emotivo homenaje a Juan Manuel Fangio.

En el mismo, no solo se habló de su extensa trayectoria y los títulos que dejó marcados y que aun miles de argentinos recuerdan, sino que además se reconoció a varios pilotos actuales y otros ya retirados, entre ellos los pilarenses Diego Segovia y Martín Vázquez.

“Que me den un presente en un acto tan importante es increíble, pero que de yapa el premio me lo entregue este señor (Juan María Traverso) no tiene precio”, comentó Segovia a través de las redes sociales, en tanto que Vázquez, manifestó su alegría con una foto junto a su novia en el establecimiento.

El ex corredor y presidente de la Asociación Argentina de Volantes, Juan María Traverso, Antonio Mandiola, representante de la Fundación Fangio y Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, fueron los encargados de entregar la medalla a cada uno de los volantes que iban siendo llamados por el periodista de automovilismo Daniel Bosco.

Lucas Exequiel Alonso, Juan Martín Bruno, José Luis Di Palma, Nicolás Dianda, Diego Martínez, Sebastián Reynoso y Alberto Jordán, completaron la nómina de corredores premiados.

Además, se destacó a Justo Lacunza, a Antonio Abrazian (presidente del Súper TC 2000), Marcos Jafo, Esteban Tuero, Juan Cruz Di Palma, Juan María Traverso, Fernando Croceri, Hugo Mazzacane, y Orlando Lizzi (ex-automovilista de 102 años de edad).

