Campagnoli le respondió a Malena Massa: “Ducoté nos hace pisar el barro”

Luego de la visita de Galmarini por la ley de paridad de género, la secretaria de Educación dijo que “Malena tal vez deba dar esta discusión adentro del PJ, que es un partido muy machista”.

La secretaria de Educación Marcela Campagnoli fue la encargada de responder los dichos de Malena Massa, quien pasó por Derqui el martes y lanzó duras críticas contra el oficialismo local. “Lamento que viniendo de una mujer con experiencia en la dirigencia política, haya usado términos vulgares, propios de experiencias anteriores” dijo Campagnoli, que resaltó a su vez que “estamos en carrera para el año que viene que es electoral”.

Galmarini presentó el proyecto de paridad para que las listas electorales estén integradas por mitad de hombres y mujeres. De visita por el cuartel de bomberos de Derqui y un merendero de Monterrey, la esposa del líder del Frente Renovador disparó que “yo puedo ser egresada de Harvard (universidad en la que estudió Ducoté), que si después en mi vida metí la pata en el barro es muy difícil que sepa qué le pasa al otro”. También le pidió al intendente de Pilar que “se haga cargo” y aclaró: “no es una chicana, es una realidad”.

Campagnoli fue quien le respondió a Galmarini, en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5): “la señora de Massa se olvida que Humberto Zúccaro acompañó al Frente Renovador en la elección del 2013. Evidentemente no conoce ni a Zúccaro ni al distrito, porque más de la mitad del distrito es barro, aunque uno no quisiera pisarlo no le queda otra. Pero además el intendente Ducoté permanentemente recorre y visita a los vecinos, y a los funcionarios también nos hace pisar el barro cada vez que nos reunimos en distintos puntos del distrito”.

Galmarini también afirmó que “la gente está triste” y enfatizó el aumento de los cupos en los comedores. Para Campagnoli, “la gente no está triste. Puede estar preocupada por el tema de las tarifas, la inflación, todos temas heredados por esta gestión. Pero más allá de esto veo gente esperanzada”.

Asimismo, la funcionaria ducotista dijo que “si hay solicitud de las escuelas públicas para aumentar el cupo, hay que darlo. La idea es que los chicos vayan a la escuela no solamente a comer sino también a estudiar, y ese es el cambio que estamos dando desde el área de Educación”.

Pero además, la secretaria de Educación apuntó fuertemente contra el proyecto de paridad al decir que “en todos los partidos menos en el PJ esa paridad existe”. “Creo que la discusión es otra. Malena tal vez deba dar esta discusión adentro del PJ, que es un partido muy machista que nunca ha priorizado la idoneidad” señaló.

“Vamos a terminar el día de mañana discutiendo el cupo para menores de 30, o por la identidad sexual. La lucha que nos va a levantar como sociedad es por la idoneidad para el cargo” dijo Campagnoli.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: