Villa Rosa: Quieren comprobar presunta inocencia de un acusado de violar a una menor

Hace tres semanas una menor denunció haber sido violada por un conocido que la llevaba a su casa. La familia del acusado pide acceder a las cámaras de seguridad.

Familiares de un hombre acusado de violación piden pruebas para demostrar que es inocente, tras que una menor de 14 años denunciara haber sido sometida sexualmente por un conocido que, llevándola a su casa, desvió el recorrido y la habría violado en una quinta.

“Ella miente, creo que está mal psicológicamente. Queremos demostrar que mi hermano es inocente, limpiar su nombre porque no puede salir a la calle tranquilo” dijeron Julia y Cintia Ahumada, hermanas del acusado, en diálogo con Resumen.

Todo ocurrió la tarde del 7 de agosto. La familia se había reunido como hace habitualmente en el predio de una fábrica en Villa Rosa, donde trabaja la tía del acusado. Alrededor de las 16, la menor dijo que debía irse y habría pedido que la lleven a su casa. Miguel Ahumada, de 24 años, la llevó en su moto y asegura que la dejó en el puente de Ruta 25 sin desviarse.

“La he llevado en moto hasta el puente de Pilar porque ella me lo pidió y yo accedí. Luego de dejarla volví y con posterioridad sus familiares vinieron y me golpearon, me patearon, me lesionaron diciendo que yo había violado a la menor” declaró el acusado a la Fiscalía 4. Horas después, cuando él ya se encontraba con su familia, habría llamado la madre de la menor preguntando donde estaba.

Según afirma la menor, el hombre se desvió con la excusa de ir a buscar unos papeles hacia la casa donde vive, en Palma al 1200. Allí, cuando ella estaba en un sillón, habría sido violada. Luego, afirmó haber salido corriendo a la calle, pero él la habría interceptado, obligándola a subir a la moto para dejarla en el puente de Panamericana.

La menor ese mismo día se dirigió a un hospital en Martínez, donde se habría verificado un desgarro pero no rastros de ADN. Luego hizo la denuncia en la Fiscalía de Género de Derqui, y se dictó una restricción perimetral de 500 metros para que el acusado no pueda acercarse a la menor por 90 días.

El mismo 7 de agosto, se acercaron hasta la casa de la abuela de la esposa de Ahumada cuatro familiares de la chica en un auto y lo golpearon acusándolo de violador. Sus familiares cuentan que él tenía en brazos a su beba de un mes mientras le propinaron la golpiza. Luego, él realizó la denuncia por las lesiones sufridas en la Comisaría de Villa Rosa.

La defensa de Ahumada solicitó acceder a las cámaras de seguridad municipales, con la intención de comprobar que la moto no se desvió en ningún momento del trayecto entre la fábrica y Panamericana, y que ella se despidió normalmente al bajar.

Las hermanas del acusado declararon que “ese mismo día ella posteó en su facebook fotos suyas con canciones de amor. Fue a la escuela normalmente al día siguiente, y en el colegio contó que la había violado un remisero. Hace siete meses también acusó a un tío de ella de haberla violado, pero ahí la familia no hizo nada”.

