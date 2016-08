Recuerdos de mi niñez en el campito de Matheu

Un domingo gris, tras una copiosa lluvia de sábado, invito a mi mente a retrotraerse a los años de mi niñez en el campito que mi padre había comprado en Matheu allá por los años 40 y pico, lugar que me vio nacer.

Matheu por aquel entonces era un paraje perteneciente al partido de Pilar, por eso es que me siento pilarense y de los NyC (nacidos y criados), si bien no en el centro de nuestra ciudad donde de chico sólo residí un año, pero si en las zonas rurales del distrito, ya que primero viví desde que nací aquel 2 de septiembre de 1951 en el mencionado paraje, más cercano a la ciudad de Escobar que fue partido de Pilar hasta el 8 de octubre de 1959 cuando se independizó, merced a un proyecto presentado en el Congreso de la Provincia por el diputado radical Edilfredo Ameghino y más tarde, nos mudamos luego de un paso breve por la zona de la estación del San Martín, por apenas un año, a otro singular paraje de nuestro distrito, llamado La Lonja y de donde tengo numerosos recuerdos y amigos, habiendo cursado los primeros años de la primaria en la Escuela 16.

Volviendo a la geografía del campito, mi padre le había puesto un nombre muy singular, se llamaba Ashpazumag, “Tierra buena en vasco” según relataba don Zama, porfiado como buen hijo de un nativo de San Sebastián, dicho correctamente en su idioma tradicional, Donostia.

Allí pasé los primeros cinco años de mi vida, recuerdo que mi hermana Marta tenía un caballo petizo llamado Cachuzo. El equino era mi fiel compañero, me llevaba de recorrida y cuando se cansaba, pegaba un pequeño corcoveo y me tiraba al suelo pero se quedaba a cuidarme hasta que venía la joven y laboriosa Irma a rescatarme. Nunca olvidaré la noche en que el animal ya viejo y cansado, cerró sus ojos para siempre y como se acostumbraba en el campo, para evitar olores nauseabundos y la proliferación de gusanos y otros bichos, se lo quemó. Me parece ver a mis dos queridas hermanas, la mayor, Irma (Pochi) y a Marta, llorando a “moco tendido” por la pérdida del querido Cachuzo.

El campito o chacrita, estaba colmado de animales de granja, desde conejos, gallinas, vacas y hasta algunos “chanchos” que Don Zama los “liquidaba” cuando los domingos venía toda la familia a disfrutar de la chacra y, como pasa siempre, ver cómo trabajaban en ella Irma y Augusto, excelentes anfitriones, si los había.

Ashpazumag, se ubicaba a unos 500 metros de la ruta 25 que unía y une Pilar con Escobar, en ese entonces de tierra, tramo que hacía mi padre en el sulky con la yegua Rosa que era su fiel y noble compañera del viaje diario hasta Pilar cuando la única línea de colectivos que hacía el recorrido, la empresa de la familia Gaido, no podía hacerlo por las inclemencias del tiempo.

Me vienen a la memoria momentos críticos de nuestra historia, como cuando murió la esposa del ex presidente Perón, la líder del movimiento que encabezara éste, la recordada Eva y, siendo Zama totalmente opuesto en ese entonces al régimen, tuvo que aceptar que mis hermanas fueran a la escuela con el brazalete negro, de luto por la muerte de la llamada “abanderada de los humildes”.

La alegría de los tres hermanos, pero en especial la mía, era cuando íbamos todos a pasear al pueblo, al entonces pueblo de Pilar, recalando en la casa de Don Pepe Gómez, que era el fundador y primer propietario del recordado “Bar Pepito”, que llevaba su nombre por el único hijo de Don Pepe y Ema, su mujer.

Allí nos gustaba saborear un rico submarino con bay biscuit, una ricas galletitas o, como se decía entonces, “masitas” que mojábamos en el humeante chocolate con leche. Recuerdo que mi papá, perito mercantil de profesión, le llevaba la contabilidad a Don Pepe y este, ante algún que otro hecho delictivo que ocurría, le decía “el que roba es por necesidad, Augusto…”.

Pero el deleite total para mi, era cuando cruzábamos a lo de otro cliente del viejo, que en aquel entonces era un pibe con mucha pinta y elegancia, la recordada agencia IKA de los socios Palladino, Varrella, Burcheri y Cía.

Allí nos recibía muy amablemente Don Angel, el socio gerente de la firma o su compañero Alberto, uno de los hermanos Varrella, quien también se había hecho muy amigo de Zama.

Mientras este hacía las cuentas y revisaba los libros, yo disfrutaba de “largos viajes” a bordo del Kaiser Carabela o las Estancieras que estaban en exposición en el local de la esquina de Ruta 8 y San Martín.

Como siempre y podíamos decir que hasta los años de juventud, yo estaba “a la cola” de Zama y recorríamos las instalaciones de la agencia y la estación de servicio Shell donde recibíamos el saludo cordial y afable de los laburantes de la empresa, como el recordado Francisco “Pancho” Turco, que se encargaba de la parte administrativa, el entonces más que joven Alfredo Quatrín o el “Tano” Piero Bellín, que trabajaba en el taller.

Por esos años, fue que el entonces “comisionado municipal”, tal como se llamaba a los jefes comunales designados por el gobierno de la provincia a los intendentes “de facto”, Don Alberto Finochieto, lo nombró a mi padre como Juez de Paz, cargo que, por ese entonces era honorífico (sin sueldo alguno) y merced al cual, a pesar de lo que se pueda pensar, le valió para cosechar muchos amigos en nuestro querido Pilar tanto de uno u otro color político, como lo fue el recordado Américo Vattuone, agradecido del hecho de haber obrado con equidad y justicia en el caso de quien fuera agresor suyo en una sesión del Concejo Deliberante, en los años 50 o del gremialista Don Tomás Pérez Bodria, a quien le consiguió una casa para alquilar en momentos que por su condición política y gremial, nadie accedía a alquilársela.

La sorpresa más grande la tuve hace pocos años, cuando de puro comedido, entré en el campo donde había nacido y me encontré que la casa, estaba de pie, exactamente igual a como la recordaba hace más de medio siglo.

