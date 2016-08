Un pilarense modificó el Pokémon Go para poder usarlo con todos los celulares

Un delvisense de 24 años integra un grupo de estudiantes de Sistemas que encontró la manera de expandir el popular videojuego a todos los móviles.

La fiebre del Pókemon Go, la popular aplicación que ya ha convertido a más de un pilarense en maestro Pokémon, parece no querer amainar ni en el país, ni en el distrito. A casi un mes de su salida al mercado, el juego de realidad aumentada que causa furor en el público, sigue cautivando. Sin embargo, hasta hace poco existían ciertas limitaciones, vinculadas con determinados celulares, que hacían imposible para algunos salir a revolear las pokebolas digitales. Para fortuna de muchos, un pilarense forma parte del equipo que dio solución a ese inconveniente.

Se trata de Fernando Torres, un joven de 24 años de la localidad de Del Viso, que actualmente está estudiando la carrera de Sistemas en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Él, junto a un grupo de compañeros, consiguieron editar la programación del popular videojuego de la franquicia Nintendo.

“Hay muchas personas que se lo pierden porque la empresa determinó que solo lo pueden jugar los celulares con determinadas especificaciones, relacionadas con las versiones de Android; entonces vos, que tenés un celular muy bueno y que te soporta la aplicación, no lo podés jugar”, dijo Fernando en declaraciones a la prensa.

A raíz de la situación, este grupo de jóvenes, entre los que se encuentran el propio Fernando y Lucas Vargas, decidió comenzar a analizar si existía la forma de modificar o evitar las condiciones que impone la aplicación. Y, como ya es sabido, lo consiguieron. “Salimos de los laboratorios, nuestras cuevas, y nos presentamos en público para distribuirlo gratuitamente”, indicó el joven.

Así fue que a lo largo de la semana pasada, instalaron un stand en la entrada de la universidad y fueron distribuyendo su hallazgo de manera gratuita a toda la gente que se les acercó: estudiantes, niños, curiosos, docentes. Incluso trascendieron el campus universitario, ya que hubo personas ajenas a la institución que se tomaron el tiempo para solicitar la asistencia de este grupo de jóvenes.

“Mi idea es fomentar el desarrollo de actividades que ayuden a la comunidad, y en esta oportunidad con un entretenimiento”, comunicó Fernando. “Y también acercar a los más jóvenes a las ciencias, ya que esto lo logramos con herramientas de programación informática”, amplió.

Y añadió: “Mi espacio se llama SysTematica (Systematica Ungs, para encontrarlo en Facebook) y vamos a ir generando actividades y proyectos así, más serios y con destinos diferentes; ya sea software destinado a personas con capacidades diferentes, de apoyo para actividades ecológicas, y de enseñanza para los más chicos”.

El primer día del stand, llegaron a reconfigurar el juego en 70 dispositivos y el segundo otros tantos. Pero todo no quedó allí. Para quienes no pudieron acercarse o para los que no sabían de esta movida, los estudiantes dejaron en su página de Facebook (ya mencionada) un tutorial que explica paso a paso cómo instalarlo uno mismo.

“A algunos les cayó bien lo que hicimos, a otros quizás no”, señaló el joven. “Se discutió cuál tiene que ser la participación de los estudiantes dentro del ámbito universitario, y lo bueno de que se hagan actividades de este tipo”, añadió.

No solo Pokémon Go

En declaraciones a Diario Plus, los alumnos revelaron que esta no es la primera vez que hacen algo por la comunidad académica. Por ejemplo, “usamos un software basado en códigos QR para ayudar a los estudiantes a que encuentren el aula y el horario donde cursan sus materias”.

Son los primeros pasos que apuntan a la generación de un espacio estudiantil donde se puedan realizar las primeras experiencias en el desarrollo de programación; siempre enfocados en la creación de algo que ayude a la universidad y a la comunidad circundante.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: