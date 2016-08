Nuevo intento para tomar predio de Moreno dejó varios policías heridos

Tras desalojar de forma pacífica a los ocupantes el sábado, el domingo se produjeron nuevos enfrentamientos que dejaron más de diez heridos.

Un total de 14 policías resultaron heridos el domingo tras incidentes ocurridos en los terrenos ubicados en el kilómetro 7,5 de la Ruta 25, en el partido bonaerense de Moreno, donde “un grupo de 50 personas atacó a piedrazos” a los efectivos que custodiaban el lugar en el que el sábado habían desalojado a las 500 familias que los ocupaban.

“Un grupo de unos 30 policías custodiaba la zona cuando de repente e intempestivamente otro grupo de unas 50 personas empezó a atacarlos a piedrazos e hirió a 14 de ellos”, reportó el semanario local “Actualidad”, que precisó que 12 efectivos están internados en el hospital de esa ciudad y los otros dos en el Héroes de Malvinas de Merlo. Además de los efectivos, que padecieron traumatismo de cráneo, nariz y piernas, también fue internado uno de los agresores por heridas de balas de goma.

Por su parte, el subsecretario de Justicia local, Ezequiel Méndez, señaló que “la ocupación no fue espontánea” y que el domingo por la mañana “hubo algunos enfrentamientos entre policías y vecinos del barrio La Gloria, lindero al predio donde se llevó a cabo el desalojo” del sábado.

“Creemos que hubo una organización responsable de esto, porque ayer (por el sábado) la gente se retiró de forma pacífica y sin un solo incidente y hoy el cuadro fue totalmente diferente, ya que la gente avanzó sobre los puentes y comenzó con las agresiones”, refirió.

Méndez agregó que no tienen “ningún censo” que les “permita determinar si los vecinos son sin techo, si son del barrio o si llegaron en colectivo”.

“Sabemos que no es la misma gente que empezó con la toma”, aseguró en referencia a las familias procedentes de varias localidades cercanas que habían comenzado a establecerse el viernes en el lugar y habían construido instalaciones precarias.

Efectivos de la Policía y de Caballería permanecieron de guardia durante todo el resto del día domingo, en forma de precaución.

“No se trata de vecinos del barrio y no fue un intento de toma, sino que se trató de un ataque directo”, enfatizaron desde el Semanario Actualidad, que estuvo presente en el lugar.

Del total de hectáreas, habían sido usurpadas unas 100, hace siete días. En el desalojo del sábado intervinieron 500 efectivos pertenecientes a Caballería, Infantería, Grupo GAD de Moreno y personal de las comisarías limítrofes, en el cual se detuvo a cuatro hombres y “en forma pacífica” según informaron.

Desde el oficialismo local habían deslizado que la toma podía llegar a ser una “movida política” del ex intendente kirchnerista Mariano West; incluso advirtieron que las familias fueron llevadas al lugar. No obstante, los ocupantes explicaron, en su momento, que no responden a ninguna agrupación política y que comenzaron esta medida porque no tienen dónde vivir o porque no pueden pagar el alquiler.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: