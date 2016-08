Los gremios se movilizan luego del presunto abuso en el Jardín 924

UDOCBA y Suteba realizaron actividades hoy debido a la denuncia de abuso de una nena de 4 años en un jardín de Derqui. Para la madre de la menor “quieren tapar todo”.

Los gremios docentes alzaron la voz luego de la polémica denuncia de abuso en el Jardín de Infantes 924 de Presidente Derqui, y los hechos de violencia ocurridos en la institución el viernes por la noche. Hoy los sindicatos, encabezados por UDOCBA, se manifestaron frente a la municipalidad. Por su parte, Suteba también estuvo con actividades en su sede de Bolívar 422.

“Hasta que no se compruebe lo contrario no se puede acusar a nadie” declaró Claudio Miguel, de UDOCBA, a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). “Acompañamos a las maestras ante la situación de violencia que pueda surgir en su contra por parte del grupo de padres” añadió el docente en referencia a la marcha que se realizó desde las 17:30 en las puertas del Palacio Municipal.

“Desde el jardín quieren que se esclarezca el caso, y tener seguridad” añadió el docente, quien aseguró que ya se habían producido malos tratos por parte de los padres hacia maestras del jardín. “Hay compañeras que no están en condiciones psicológicas para ir a trabajar, fueron amenazadas en el barrio por los padres” señaló.

Hoy el jardín no tuvo clases ya que los docentes fueron convocados a una jornada institucional. Sí hubo actividad puertas afuera del establecimiento de la calle Corrientes en el barrio Monterrey, ya que varios vecinos se movilizaron por la mañana hasta allí con pancartas de denuncia hacia la profesora implicada.

Desde Suteba, difundieron un comunicado haciendo referencia a los hechos. “Nos encontramos movilizados para garantizar que se cumplan los pasos correspondientes que permitan resolver esta situación de conflicto de manera rápida, entendiendo que los tiempos en la investigación deben ser los necesarios para llegar a una correcta conclusión de la misma” señalaron.

Asimismo, desde el gremio expresaron que “abogamos por la inmediata normalización de las actividades escolares en el Jardín 924, para garantizar el derecho a la educación, en defensa de los puestos de trabajo y de la educación pública”.

El viernes, la indignación y conmoción de los padres y allegados de la niña de 4 años llevó a que atacaran el jardín de Monterrey. Luego del horario de salida de los chicos, cuando aún había docentes dentro del establecimiento, decenas de personas apedrearon el establecimiento, y hasta intentaron prenderlo fuego.

Los docentes solo pudieron salir cuando intervino la policía. La furia se trasladó luego al destacamento de Monterrey, que fue atacado de la misma forma, llegando a dañar tres patrulleros. En el conflicto hubo, además de las pedradas, balazos de goma por parte de las fuerzas de seguridad, cinco efectivos resultaron heridos, y un manifestante fue detenido.

“Hay gente que no tenía nada que ver y fue a participar” declaró sobre estos hechos la presidente del Consejo Escolar, Julia Benítez. “No me parece que se mezclen las aguas, de un hecho tan triste para todos (como es el abuso), con el acto de vandalismo ocurrido el viernes” añadió en diálogo con FM del Sol. Benítez apuntó a que avance la investigación y a que no vuelvan a ocurrir las agresiones contra las instituciones educativas.

“Necesito que me ayuden”

La palabra de la madre de la menor de 4 años presuntamente abusada circuló en un video en las redes sociales. “La psicóloga me confirmó que mi nena fue abusada por la profesora de educación física” dijo entre lágrimas Verónica Aguirre en su testimonio. “La policía científica revisó a mi nena y está lastimada” añadió, entre detalles de lo ocurrido.

“Necesito que me ayuden. La directora del jardín, la vicedirectora, los inspectores, nadie me cree” dice Aguirre. “Cuatro años tiene mi hija y ninguna maestra la ayudó, nadie la escucha, quieren tapar todo” añadió la madre de la nena, y contó que “mi hija le tiene miedo a todo el mundo y no quiere hablar con nadie”.

La mujer acudió a las autoridades del jardín hace dos semanas. Había empezado a notar un comportamiento extraño en su hija, que estaba demasiado caprichosa, con reacciones violentas y orinándose encima, negándose a ir al jardín. Luego de que su madre insistiera, la menor contó que “la seño” la había “tocado”.

La denuncia fue realizada el 16 de agosto, y a los dos días la docente suplente de educación física del jardín fue separada de su cargo. Intervino la Jefatura Regional XI ya que el Jefe Distrital de Inspectores solicitó su separación de la investigación, según informó Suteba, por su relación filial con la docente implicada.

Foto errónea

Durante el fin de semana, personas allegadas a la niña supuestamente abusada en el Jardín de Infantes N° 924 difundieron por las redes sociales una foto que ellos creían pertenecía a la docente acusada. Pero la fotografía es de otra persona, que nada tiene que ver con la docencia y el caso en particular. La joven mujer afectada solicitó que su imagen sea sacada de las redes e incluso ya efectuó consultas para iniciar acciones legales.

