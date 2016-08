Hace una semana que los vecinos tienen problemas con el agua en Pilar Centro y alrededores

La problemática se extiende, por lo menos, desde el mismo casco céntrico del distrito hasta el cementerio municipal.

En algunos sectores desde hace, por lo menos, tres días, en otros, ya lleva una semana. Lo cierto es que la falta de presión del agua se replica en diversos puntos de Pilar Centro y alrededores (por ejemplo, la zona del cementerio municipal) y no parece que Sudamericana vaya a solucionar el problema en el corto plazo. Según los vecinos, la empresa prestadora del servicio va cambiando las excusas: desde un inconveniente de tensión eléctrica hasta la rotura de un caño.

“Lamentablemente desde el martes que, en horas de la tarde, nosotros ya no tuvimos agua en casa”, dijo Alberto Marzano, vecino que tiene su domicilio sobre la calle Belgrano, entre Gamboa y Moreno, en diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “En algunos casos en donde los tanques están más bajos, el agua ha llegado pero no en los que tenemos los tanques a más de 6 metros más o menos; lamentablemente la presión es muy baja y estamos prácticamente sin agua”, contó.

Marzano, una persona de más de 70 años, es solamente uno de los tantos afectados por la falta de agua y, en consecuencia, de la falta de eficiencia de Sudamericana de Aguas y del Municipio; porque ésta no es una problemática nueva.

“Estuve más de 20 minutos los otros días para que me atendieran de Sudamericana y no me atendieron, fui al contestador automático; y además, primero decían que había un problema de baja tensión, después que ya estaba solucionado, y ahora dicen que hay un caño roto aparentemente por la Ruta 8 en el ingreso a Pilar”, comentó el vecino.

De acuerdo a Marzano, la ineficacia de Sudamericana ya tiene vieja data. “Como no se ha hecho nada de inversión, nosotros estamos empezando a sufrir las consecuencias; si ahora pasa esto, y estamos en agosto, te imaginarás lo que va a ser en diciembre o en enero”, señaló.

“Incluso las autoridades tendrían que tomar más enérgicamente acción en esto porque si no los vecinos quedamos librados a la buena suerte y eso no puede ser”, aseveró Marzano. “Vamos a ser benévolos y suponer que el problema de la tensión fue cierto, pero no puede durar tres días; tendrían que ver con Edenor o con quien sea, con un equipo que sea capaz de producir energía para poder bombear”, indicó.

El vecino también recordó que esto antes no sucedía y que todo se debe, en parte, a que se han autorizado muchos edificios altos y “eso es un consumo que no estaba previsto para la red original”.

Por otra parte, añadió que el jueves por la mañana llamó al número que tenía de una tarjeta del intendente Ducoté y que lo atendió una de sus secretarias. “Me dijo que se iban a ocupar del tema; no sé si se estarán ocupando, pero yo ya hablé”, expresó.

“Incluso hable con Defensa Civil, que ya sé que no son responsables directos ni mucho menos, pero por lo menos para que estén al tanto, porque el tema de la falta de agua es una cosa grave, sobre todo si hay enfermos”, dijo Marzano.

Hasta en el cementerio

La falta de presión del agua se ha extendido en estos días hasta el mismo cementerio municipal, ubicado sobre Lorenzo López y Zeballos, y la zona aledaña. Por supuesto, esto afecta a las personas que trabajan en el lugar y aquellos que residen en las cercanías. Así lo reveló María Cristina, una oyente de “La Mañana de Resumen”, que reclamó que “ya va una semana y no hay soluciones”.

Esta vecina, que vive en Villa Verde, contó que cuando tuvieron el mismo problema de la falta de agua en su barrio fueron los bomberos quienes, en un acto de buena voluntad, se acercaron a los vecinos para “llenarnos los tanques”. Algo a lo que hizo referencia en redes sociales Walter Roldán, referente del movimiento vecinal “Sumemos Pilar”, que ya está ocurriendo en las actuales zonas afectadas.

“Gracias a los bomberos por estar; hay ancianos, niños, enfermos, que son las víctimas de estas ‘negligencias’”, twiteó Roldán, acompañado de una imagen que muestra un camión cisterna de los Bomberos Voluntarios de Pilar. La misma imagen se repitió ayer a la tarde en la Comisaría de Pilar.

