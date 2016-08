En el Meisner no aceptaron la propuesta del gobierno y siguen en asamblea permanente

Los enfermeros seguirán atendiendo solo urgencias hasta el lunes, cuando se realice una nueva reunión. El gobierno ofrece 1.200 pesos y 2.200 para el personal de áreas críticas.

Los enfermeros del Hospital Comodoro Meisner no aceptaron la propuesta salarial del gobierno municipal y seguirán en asamblea permanente, atendiendo solo los casos de urgencias, hasta el lunes, cuando haya una nueva reunión para intentar destrabar el conflicto.

La asamblea inició el martes, y al día siguiente hubo un encuentro con el intendente Nicolás Ducoté. Ayer en las puertas de la maternidad derquina se reunieron los trabajadores del nosocomio, representantes del Sanguinetti y el pediátrico Falcón, así como gremios médicos y municipales. Tras analizar la propuesta del gobierno, la mayoría optó por rechazarla.

Quienes insisten en la medida de fuerza analizan que ya se había acordado anteriormente un plus salarial para ser otorgado en octubre, por lo que la propuesta de esta semana no representaría un aumento realmente significativo. Otra cuestión es el pedido de incorporar más enfermeros, ya que la maternidad se encuentra colapsada, para lo que no habría aún respuestas claras.

Por su parte, tanto ATE como el Sindicato de Municipales bregaron porque se acepte la propuesta del gobierno. Desde ATE señalaron que hay varias áreas de la Comuna que están de acuerdo con la cifra ofrecida y que, de todas formas, la paritaria continúa abierta por lo que más adelante puede pedirse un nuevo aumento.

La propuesta de Ducoté son 1.200 pesos desde septiembre para todos los municipales, y 2.200 para los trabajadores de las áreas críticas de la salud. Para ATE, estos números implicarían un aumento de 45 por ciento en el año, “récord en la provincia de Buenos Aires” afirmaron.

Por lo pronto, los hospitales municipales continuarán atendiendo únicamente urgencias hasta el lunes, cuando se convoque a una nueva asamblea para intentar llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto.

“Necesitamos que el sueldo nos alcance para vivir” dijo Elba Leiva, una de las enfermeras del Meisner, a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). Además de la cuestión salarial, la enfermera señaló que la maternidad no da abasto en cuanto a personal pero también en espacio físico.

Por poner un ejemplo, Leiva contó que “la gente en neonatología tiene a su cuidado muchos bebés para muy poco personal. En la legislación está estipulado que sea un paciente con cuidados mínimos y uno con respirador, por cada enfermero. Y a veces por turno hay quince pacientes para dos o tres enfermeros”. “Hay pacientes puérperas que pobrecitas a veces están dos por cama” agregó.

El intendente Ducoté se había expresado al respecto el jueves en rueda de prensa, un día después de reunirse con la gente del Meisner. El Jefe Comunal reconoció “enormes carencias” en el sistema de salud, y la necesidad de más médicos y enfermeros, los cuales muchas veces “atienden más horas de lo que está estipulado”.

“Queremos darles a los empleados de la salud, que son casi 2 mil, las mejores condiciones posibles, pero como les confesaba a ellos mismos, estamos enormemente limitados en cuanto a recursos. La masa salarial del Municipio ya llega a 1.280 millones de pesos. Entiendo y me parecen justos sus reclamos, pero además de mejores sueldos están pidiendo que tomemos más gente, y a veces para las dos cosas a la vez no se puede” dijo Ducoté.

