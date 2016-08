Entrega de becas: “es una mentira que quieren apoyar el deporte”

El descargo comenzó en las redes sociales el mismo día de la entrega. Las quejas partieron de Juan Cena y Chily Aquino. Pero cada vez más deportistas se les están uniendo.

“Me parece bien que se apoye a los jóvenes deportistas, pero hay varias cosas que me incomodan”. Las palabras corresponden a Juan Cena, atleta pilarense que se dedica a correr desde hace 11 años.

Para entender dichas palabras, volvamos el tiempo atrás. Hace dos días hablábamos de la entrega de becas que fueron gestionados ante la subsecretaria de Deportes provincial con un valor de 2500 pesos mensuales por el lapso de tres años a siete chicos amateurs que a pesar de su corta edad, han representado al distrito nacional e internacionalmente.

Pero quién diría que dicha entrega que había sido destinada a ayudar, iba a generar tanta controversia. Varios deportistas locales no dudaron en utilizar las redes sociales y hacer su descargo, entre ellos, los atletas Juan Cena e Isidro Aquino.

“Fui varias veces al municipio para hablar sobre las becas, pero nunca se comunicaron conmigo. Al atletismo se le está dando muy poca importancia, y esto fue una evidencia del cambio político que hubo, y que claramente yo no apoyo”, relató Cena, quien el año pasado denunció la quita de la ayuda que tenía hace años.

“Es una mentira que quieren apoyar el deporte”, acusó y señaló: “nos cortan todo. Sin el ingreso que nos podrían dar económicamente, tenemos que dejar atrás un montón de carreras. Soy representante de Pilar hace 11 años, el trabajo que tenía que hacer ya lo hice. Voy a tener que seguir corriendo cuando me inviten porque la plata no me alcanza”.

Finalmente, el atleta remató manifestando que: “No sé qué futuro tendrán estos chicos, pero espero que cuando crezcan y sean grandes deportistas no les saquen la beca como lo hicieron conmigo y tantos atletas más”.

Por su parte, Isidro Aquino también disparó sobre el gobierno actual. “A mí en ningún momento me llamaron, me encantaría tener una beca porque realmente la necesito. Cuando empecé a ver entre los convocados, me di cuenta que no había ningún atleta, un poco raro porque en Pilar está lleno”.

“Fui varias veces a la Municipalidad a ser parte de diferentes charlas, pero nunca me otorgaron ninguna beca. Es más, hace menos de un mes nos citaron para un tipo de capacitación y había gente de Provincia, nunca sacaron este tema”, añadió.

Para cerrar, el “Chily” como así lo llaman sus allegados, recalcó la labor de la Municipalidad en crear más espacios para que las personas puedan hacer deportes libremente, como así también el reconocimiento a los menores el jueves pasado en el Club Peñarol, aunque “me hace sentir mal que se olviden de tantos atletas que necesitan esta ayuda económica. Me alegra por los chicos, ellos no tienen nada que ver con esto”.

