Confía “en el alto grado de compromiso de las fuerzas de seguridad del distrito y la Intendencia” para llevar adelante su tarea.

Desde hace unos días, el comisario retirado Fernando Martínez es el nuevo secretario de Seguridad de la Municipalidad de Pilar. Ingresó al Municipio hace dos meses, ocupando la subsecretaría del área, a cargo entonces de Juan José Perotti a quien reemplazó.

En diálogo exclusivo con los periodistas del programa “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5), el flamante funcionario confió a nuestro medio los destinos a que fue comisionado en el último decenio.

“Estuve a cargo de comisarías en La Matanza y Los Polvorines; entre 2009 y 2010 me destinaron a la Comisaría Pilar Primera”, rememoró Martínez. “Para luego pasar a la Primera de San Miguel, bajo la órbita entonces de la Departamental Pilar, lo que me permitió tener información de lo que sucedía en materia de seguridad también en el partido de Pilar”.

“Mi último destino fue 9 de Julio, donde ya como comisario inspector, estuve al mando de la Coordinación de Policía Local de ese importante distrito rural de la Provincia de Buenos Aires”, relató. “Ya gozando de mi retiro, recibo la propuesta de aportar mis conocimientos y experiencia a la secretaría de Seguridad de Pilar, secundando en principio la excelente tarea que venía desarrollando Juan José Perotti como secretario del área”, añadió.

Compromiso con la seguridad

En cuanto a su actual función, Martínez aseveró que en materia de seguridad “encontró un Municipio con un alto grado de compromiso, no solamente de la policía, sino de todos los estamentos que componen la seguridad distrital”.

“Pero vamos a trabajar para mejorar lo que tenemos y en especial apuntando a la capacitación permanente del personal municipal abocado a tareas de seguridad”, dijo.

En cuanto a la responsabilidad del Intendente con el tema seguridad, también el secretario brindó su opinión al respecto.

“Sin dudas un intendente tiene responsabilidades en cuanto a la política de seguridad pública”, opinó Martínez. “Y en ese aspecto el intendente Ducoté tiene en claro la responsabilidad que le cabe en un tema tan sensible y por eso tiene como uno de sus principales objetivos, bregar por la mayor seguridad para los habitantes del distrito; no es posible lograr la efectividad máxima en ese aspecto, pero que no le quepa duda al ciudadano que estamos trabajando en eso”, concluyó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: