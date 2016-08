Por un código de planeamiento urbano alejado de las excepciones

Tras ser rechazada la iniciativa del Ejecutivo, arquitectos y desarrolladores pilarenses, a los que el Municipio no acudió, sostienen que la solución es simple: las reglas claras.

Van pasando las semanas desde que se rechazó el nuevo código de planeamiento urbano (impulsado por el Ejecutivo) en el Concejo Deliberante por clara voluntad de la oposición y el tema, lejos de disminuir su relevancia en el ámbito socio político pilarense, se ha mantenido en boga. Porque parece ser evidente que todo esto recién comienza.

Fue el voto del presidente del Concejo, Osvaldo Pugliese, el que terminó de inclinar la balanza de votos hacia el “no”, una decisión a la que ya algunos tildan como el principio del fin de la relación Pugliese-Ducoté. Una decisión (¿política?) que, por supuesto, ha traído cola en la generalidad de los medios locales.

Por un lado están los apologistas del nuevo código de planeamiento urbano, principalmente del oficialismo, quienes aseguran que es rotundamente necesario una actualización del código (más que nada en cuanto a la zonificación) porque éste es de 1985 y lo principal es brindar las condiciones necesarias para atraer inversiones al distrito.

En contraposición a esta postura, y la que ganó en votos en el recinto, está la que sostiene que el nuevo código obedece a ciertos intereses del sector privado, de algunos particulares, pero no beneficia en nada al distrito. Y que, si bien es necesario actualizar la vieja y anticuada norma vigente, la cuestión requiere un estudio más pormenorizado de cada detalle.

En una tercera ubicación, quizás, están varios reconocidos arquitectos y desarrolladores inmobiliarios del distrito que, en su mayoría, afirman que está más que claro que se precisa urgentemente una actualización pero que jamás fueron convocados ni siquiera para opinar sobre el nuevo código. Es más, ni siquiera han tenido acceso al mismo, pasadas ya un par de semanas de su rechazo.

“Lo primero es que nadie conoce el nuevo código”, dijo Fredi Llosa, arquitecto pilarense y dueño de la empresa Arquinova Casas. “Lo fundamental es que el proyecto sea público, más en una cosa como ésta; y no solamente el proyecto sino los dos anexos que tenía”, añadió.

Algo similar fue lo que señaló Jorge Tenesini, quien ya lleva alrededor de 35 años desempeñándose como arquitecto en Pilar; para que se den una idea, fue uno de los arquitectos a cargo de la construcción del shopping Pilar Point.

“Lo que opino yo del nuevo código es que siendo una persona que ha hecho más de mil obras en el partido, ni siquiera fui convocado para que me hagan una sola pregunta o si tenía alguna sugerencia; no sé ni siquiera lo que dice el nuevo código de planeamiento urbano”, indicó Tenesini.

“En definitiva, el código de planeamiento debería ser parte de nuestro partido, de la gente referente que ha construido toda su vida; es lamentable que no me hayan convocado porque soy un profesional que ha construido de todo, como shoppings, condominios, edificios, barrios cerrados, hice la mayoría de las cosas que se ven en Pilar y tengo que seguir trabajando porque no me he enriquecido haciendo lo que hago porque lo hago dignamente”, opinó.

Y una tercera voz, la del desarrollador Darío Finkelstein, expresó que “si se dieron o no las discusiones como para que participen todos los actores económicos y profesionales necesarios en la elaboración del nuevo código, la verdad es que no lo sé”.

Además, vale la pena resaltar que Finkelstein especificó que el código de construcción y el planeamiento urbano son dos cosas que se están discutiendo pero que son “totalmente distintas”. “El planeamiento urbano es establecer las áreas en las cuales se quiere dar potencialidad a determinadas actividades económicas, que eso sin duda hay que hacerlo, si no, muchas cosas terminan pasando como excepciones”, explicó.

“Y en lo que hace a las ordenanzas de construcción, también hay que agilizar todo lo que son los trámites y darle herramientas a los desarrolladores para que puedan potenciar conforme al planeamiento”, añadió en este sentido.

La necesidad de un código claro

Los tres especialistas consultados por Resumen coincidieron en que para que las cosas vayan sobre ruedas, la actualización del código debe pasar por poner claro sobre oscuro los requisitos necesarios para los diferentes tipos de obras en las distintas áreas delimitadas. Y sin excepciones; porque todo indicaría que las excepciones han sido y son la hendija que termina abriéndole la puerta a la corrupción que puede haber en este tipo de negocios; excepciones que hasta la actualidad otorga el Concejo Deliberante y que, según reza el proyecto del nuevo código, pasarían al Ejecutivo. Y aquí hace eco otra vez ese conflicto que, según algunos, nació entre Pugliese y Ducoté.

“Lo primero que hay que hacer en Pilar para terminar con la corrupción es hacer un plan regulador como se debe”, aseveró Llosa. “No se puede hacer un plan regulador en treinta días, no se puede; lleva de seis meses a un año de trabajo interdisciplinario, cuesta mucha plata, pero hay que hacerlo bien porque eso va a ser lo que permita que no haya las excepciones que hay ahora”, puntualizó.

Y agregó: “Hace dos años que no quise tener nada más que ver con los desarrollos acá en Pilar porque ya era todo una vergüenza; lo que sé es que tenemos todos los edificios de la Panamericana que han agregado uno o dos pisos más de lo permitido, por excepción”.

“Cuando vos tenés una norma clara, que dos más dos es cuatro, que tal zona es rural, tal es industrial, tal residencial y está todo absolutamente escrito, la gente va a construir; si las normas no son claras, no”, opinó. En concordancia, Tenesini indicó: “yo creo que se debe hacer un código nuevo donde no haya ninguna excepción que pedir y que se toque la partitura que está escrita; el término seguridad jurídica es lo más importante acá”.

Y en cuanto a las excepciones, apuntó: “las construcciones forzadas son una pandemia que no viene ni del actual gobierno ni del anterior, sino que viene sucediendo desde hace años, años y años”.

En esta misma línea también se mantuvo Finkelstein, totalmente de acuerdo en que “hay que hacer un nuevo planeamiento urbano para Pilar”, que debe ser “beneficioso para el conjunto de la sociedad” y, principalmente, “que en la medida en que haya una planificación y un código claros siempre va a ser más atractivo para el desarrollo de todo tipo de emprendimiento urbanístico”.

El proyecto rechazado

Sin ánimos de dar lección, pues quien escribe no es ni arquitecto ni desarrollador inmobiliario, es menester, por lo menos, analizar brevemente algunos de los puntos del nuevo código de planeamiento urbano. Y esto porque poco se sabe, más allá de las explicaciones que puedan dar concejales opositores u oficialistas, susceptibles de tintes políticos. Vale aclarar que, por obvias razones de espacio, quedarán ciertos aspectos afuera. Pero peor es nada.

El proyecto rechazado, al que Resumen tuvo acceso, establece las alturas máximas de los edificios entre los 14 y 20 metros, de hasta seis niveles totales, dependiendo de en qué Zona de Renovación Urbana (ZRU) estén. De acuerdo a lo que se desprende del expediente, se crearían nueve de las mencionadas ZRU entre las que figuran las siguientes locaciones: el casco histórico de Pilar, el centro de Villa Rosa y el entorno de la estación de ferrocarril, el centro de Del Viso y su estación, el centro de Derqui y su estación, el centro de Manzanares, de Zelaya, y de Villa Astolfi.

Por otra parte, en lo que respecta al corredor de la autopista Panamericana, se conservarán ciertos aspectos como la densidad neta máxima de 200 habitantes por emprendimiento y cada uno deberá contar con todos los servicios de infraestructura. En este apartado, específicamente, la altura máxima sería de planta baja y tres pisos, más un cuarto nivel “retirado”. O bien, el Ejecutivo podría optar por los denominados “proyectos especiales”.

“Son considerados proyectos especiales los emprendimientos que, por su gran magnitud, impacto, especificidad o complejidad de usos, requieren de una regulación particular o de un estudio específico”, dice el nuevo código. “Será tarea del Departamento Ejecutivo facilitar el desarrollo de proyectos especiales que se elaboren desde la esfera estatal, privada o mixta”, agrega.

A saber, los proyectos especiales tipificados son los siguientes: “cárcel, presidio o unidad correccional; planta de producción, almacenamiento y distribución de agua o energía; infraestructura de servicios en área urbana; planta de tratamiento de residuos urbanos; planta de tratamiento y/o disposición de efluentes y lodos cloacales; terminales o estaciones de transporte público; aeropuertos; autódromos; estadios para la práctica deportiva; centros comerciales de gran escala y complejidad; granjas y complejos ecológicos; complejos turísticos y hoteleros; actividades administrativas y/o gubernamentales; actividades hípicas en general; y distritos o agrupamientos especiales o de usos mixtos”.

Tanto estos proyectos como los comunes, antes de ser aprobados, deberían pasar por los ojos del Consejo de Desarrollo Estratégico del Municipio de Pilar (CODES), un cuerpo de colegiados creado por la misma ordenanza e integrado por cuatro profesionales del rubro del urbanismo y la construcción. El mismo tendría una “función consultiva”.

Pero eso no es todo, el mencionado organismo estaría influenciado, por lo menos en parte por el Ejecutivo, o eso es lo que deja entrever el siguiente párrafo: “El Departamento Ejecutivo reglamentará las normas de funcionamiento y toma de decisión del CODES, para el mejor cumplimiento del mandato que aquí se le confiere”.

Necesidad de modernización

En definitiva, está más que claro que el código vigente pide recambio. Es inconcebible que siga en pie una legislación pensada para un Pilar con poco más de 50 mil habitantes, allá por mediados de los ‘80, cuando en la actualidad, después del llamado “boom inmobiliario de los ‘90” (que fue cuando llegamos la mayoría de los que no somos nyc o nacidos y criados) ya los habitantes del distrito superan los 400 mil. Hasta algunos sostienen medio millón.

“Un código que no se actualiza de acuerdo a los cambios socioculturales y económicos que tiene un distrito es un código que pretende tener bajo el mando de quien esté manejando la comuna los acuerdos para realizar”, sostuvo Tenesini. “Hay zonas en el código actual que son urbanas, que es la gran minoría, y la gran mayoría son agrícolas, ganaderas, lugares que hoy están totalmente desarrollados a fuerza del desarrollo privado, con cambios de zonificación forzados”, apuntó.

Y concluyó: “Todo cambia; crece la población y, obviamente, lo que es rural deberá ser aggiornado a urbano”.

Matías Mestas

